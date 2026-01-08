logo
Trejd superstara uzburkao NBA ligu

Trejd superstara uzburkao NBA ligu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tre Jang je otišao u Vašington i sada će biti lider nove ere Vizardsa zajedno sa velikim brojem mladih igrača koji ga tamo čekaju.

Tre Jang otišao u Vašington Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Konačno se i to desilo, jedan NBA superstar je izričito tražio da ode u Vašington Vizardse. To mu se i ostvarilo, pa je u velikom trejdu Tre Jang postao novi košarkaš ekipe u kojoj igra Tristan Vukčević.

Atlanta je dobila iskusne bekove Si Džeja Mekoluma i Korija Kisperta, dok je mladi tim Vizardsa dobio superstara koji će im biti lider dok mladići ne stasaju. Tre Jang je ove sezone prosječno imao 19,3 poena uz 8,9 asistencija. Si Džej Mekolum je davao 18,8 poena, uz 3,6 asistencija i 3,5 skoka pa ima čak i bolju statistiku, dok je Kori Kispert imao 9,2 poena. 

Tre Jang je bio nezadovoljan činjenicom da mu Atlanta nije dala novi ugovor. On ima 95.000.000 garantovanog ugovora za naredne dvije sezone, ali želi dugoročniji projekat i sada dolazi kod Trevisa Šlenka koji ga je 2018. i doveo u Hokse. Uz mlade igrače poput Trea Džonsona, Aleksa Sara, Bilala Kulibalija i Kišona Džordža ekipa u kojoj Tristan Vukčević čeka novi ugovor će sada imati lidera. 

Što se tiče Atlante oni imaju mlado jezgro i grade tim oko Džejlenaa Džonsona, Nikela Aleksander Vokera, Dajsona Denijelsa i Zakarija Risašea. Sa Si Džejom Mekolumom će dobiti 46.000.000 dolara prostora u budžetu kada mu istekne ugovor na kraju ove sezone.

