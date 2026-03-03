"Na 700 metara od mene pala bomba i ubila ženu": Dimitris Itudis očajan zbog novog rata

Grčki trener Dimitris Itudis kaže da je nedaleko od njegovog stana pala bomba u Tel Avivu.

Grčki trener Dimitris Itudis, koji trenutno vodi izraelski Hapoel Tel Aviv, požalio se na jezivu situaciju na Bliskom istoku i ističe da situacija nimalo nije naivna usljed novih ratnih sukoba na ovom području. Kao što je poznato, Izrael i SAD su gađale Iran, na šta je ova država odgovorila na isti način, a sve to preko noći promijenilo je situaciju na Bliskom istoku.

"Ja trenutno ne vidim mogućnost da se košarka u dogledno vrijeme igra u Izraelu", rekao je Dimitris Itudis čija će ekipa ponovo igrati u Bugarskoj naredne utakmice Evrolige, iako su mnogi očekivali da će biti suspendovani:

"Uspeli smo da odemo iz Tel Aviva zahvaljujući velikom naporu našeg rukovodstva.Omogućeno nam je da izađemo i da nastavimo da se mi u našem mikrokosmosu bavimo košarkom".

Itudis živi dvije godine u Tel Avivu i ističe da je situacija u tom gradu strašna, tako da zna i za primjere gdje je bilo poginulih, baš nedaleko od njegovog stana.

"Moj apartman se nalazi u centru grada, a u blizini je i grčka ambasada. U jednom trenutku se čula snažna eksplozija na 700 metara od mog doma i koja je nažalost ubila jednu ženu. Buka je bila nevjerovatna, niko to ne treba da doživi. Morao sam da odem u hotel. Nadam se da će ljudi sjesti za sto da razgovaraju, da se u taj region vrati mir", rekao je Itudis grčkim medijima.

Inače, ove nedjelje je Hapoel Tel Aviv trebalo da dočeka Pariz u Evroligi, a odlučeno je da meč bude otkazan dok se ne stvore uslovi da se odigra.

Ova ekipa inače već ima meč manje, što ozbiljno narušava regularnost takmičenja.

