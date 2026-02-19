logo
Dramatično oglašavanje vlasnika Hapoela

Dramatično oglašavanje vlasnika Hapoela

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Vlasnik Hapoela Ofer Janaj oglasio se na društvenim mrežama i svjestan je da postoje trenutno veliki problemi i obećao je da će uraditi sve da pronađe rješenje.

ofer janaj dramaticno saopstenje vlasnika hapoela Izvor: Youtube/ IPESE/Printscreen

Hapoel Tel Aviv ušao je u krizu. Kako rezultatsku tako i unutrašnju. Pojedini ljudi unutar kluba dali su ostavke, očigledno je da postoji neslaganje između vlasnika Ofera Janaja i određenih ljudi. Zbog svega toga se kontroverzni biznismen oglasio na društvenim mrežama.

"Dragi navijači i svi vi koji nas podržavate. Nije tajna da se u posljednjih nekoliko nedjelja stvorila 'rupa' između kluba i velikog broja navijača. To je situacija koja nije dobra za Hapoel i ne oslikava pravu snagu naše zajednice. Hapoel su prije svega ljudi. Srce, privrženost. Zajednički identitet, vizija. Odgovornost pripada svima nama (vlasnicima, menadžmentu, igračima, navijačima). Svi mi imamo tu odgovornost da držimo klub ujedinjenim i da ga guramo napred zajedno", počeo je Janaj.

Nastavio je svoje izlaganje na društvenim mrežama i obraćanje navijačima.

"Ponosan sam na sva dostignuća koja smo ostvarili u posljednje dvije godine. Velika ulaganja, promjena trenera, profesionalni put koji nas je doveo do velikih dostignuća i ispisivanja istorije. Sa svim tim stvorila se 'rupa' između sna i realnosti. Mnogi od vas su odlučili da ne dolaze na utakmice i to je situacija koja mi stvara nevjerovatan bol. Kao vođa ovog sistema, odgovornost je prvenstveno moja."

"Moramo da popravimo stvari"

Prvi čovjek kluba tvrdi da želi da promijeni stvari i da pomogne da se situacija promijeni.

"Volim Hapoel i našu zajednicu i spreman sam da ujedinim ponovo sve. Ako ne postoji prava povezanost između nas, onda ne postoji ni Hapoel. Kako bismo popravili sve ovo, shvatili smo da je potrebna puna transparentnost i zato ćemo od vas tražiti mišljenje u anketi, da li je prava odluka da nas da se vratimo i da igramo mečeve u 'Drajv in dvorani" sljedeće sezone. Zahtjevi Evrolige su takvi da moramo da igramo u 'Jerusalim areni' i to će tako ostati i kada budemo krenuli sa izgradnjom naše nove dvorane. Moje mišljenje je da Hapoel mora da igra najvećoj i najboljoj hali koja će dozvoliti svima nama da rastemo. Da je do mene samo, prava odluka bi bila da igramo u 'Menora dvorani' dok ne krenemo sa gradnjom nove dvorane."

Na samom kraju je imao poruku za sve.

"Sprovešćemo anketu i za to vrijeme sam donio odluku.Pričao sam sa partnerima, menadžmentom i ljudima i odlučio sam da 'zamrznem' direktne dijaloge sa navijačima, da smanjim javno izlaganje i da izbjegavam davanje intervjua medijima. Kreće rad iznutra. Hajde da pričamo i da radimo više", zaključio je Janaj.

(MONDO)

