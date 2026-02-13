Agonija Hapoela u Evroligi: Peti poraz u nizu

Hapoel iz Tel Aviva izgubio i u meču protiv Žalgirisa u Kaunasu

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Hapoel iz Tel Aviva izgubio je na gostovanju Žalgirisu i to je njegov peti poraz u nizu u Evroligi. Tim Dimitrisa Itudisa drma najveća kriza od početka sezone i sada ima skor 16-11, koji ga sve više gura u plej-in zonu (od 7. do 10. mesta).

Nije pomoglo Izraelcima u Litvaniji ni to što se Elajdža Brajant vratio u tim poslije pet kola pauze zbog povrede. Amerikanac je završio meč sa 17 poena koji na kraju nisu napravili razliku, niti su na bilo koji način ugrozili pobjedu Žalgirisa. Srpski plejmejker Vasilije Micić takođe se vratio u tim nakon što prošlog vikenda nije igrao i završio je meč sa 16 poena, ali i sa više izgubljenih lopti (6) od asistencija (4).

Mouzes Rajt pogurao je Žalgiris ka skoru 16-12 sa 25 ubačenih poena uz šest skokova, a u Hapoelu su napadački doprinosili i centar Dan Oturu sa 22 poena, bek Antonio Blejkni sa 12, centar Džonaton Motli sa 13...

Težak period za Hapoel, koji poslije februarske pauze, 26. 2, dočekuje Armani. Žalgiris će dan ranije dočekati Olimpijakos.



