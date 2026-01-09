Simeone provocirao Vinisijusa, Brazilac mu odgovorio

Čolo Simeone pokušavao je da "uđe u glavu" Vinisijusu Žunioru iz Real Madrida cijelu utakmicu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Real i Barselona se boriti za trofej Superkupa Španije u Džedi. Barselone ja u srijedu razbila Atletik Bilbao (5:0), dok je Real Madrid u znatno neizvjesnijoj utakmici bio bolji od Atletiko Madrida (2:1) koju je obilježio i veliki incident u režiji trenera Dijega Simeonea.

Temperamentni trener Atletika je tokom skoro čitave utakmice provocirao Vinisijusa Žuniora i pokušavao je da ga "izbaci" iz ravnoteže, a kamere su uhvatile i šta mu je govorio, zbog čega mu je žestoko zamjerio i Ćabi Alonso.



"Florentino Perez će te otjerati iz Real Madrida. Slušaj dobro šta ti pričam. Otejraće te. Slušaj me, ima da te otjera iz Real Madrida!", ponavljao je Dijego Simone kada god bi se njegovoj aut-liniji približio Vinisijus, koji je ušao i u kratku raspravu sa trenerom Atletika zbog ovoga, ali je uspio da kontroliše "glavu" i nije dozvolio da zbog toga dobije ni žuti karton.

Iz tog ugla nije upalio Simeoneov trik, dok opet s druge strane Vinisijus nije odigrao dobar meč i zamijenjen je u 81. minutu bez učinka, nakon što su Rodrigo i Valverde donijeli pobjedu njegovom timu. Tek je Serlot ublažio poraz Atletika.



"Čuo sam šta je rekao Simeone mom igraču. To mi se nije svidjelo. Preko nečega se ne prelazi granica, to je neprihvatljivo što je uradio", rekao je Ćabi Alonso posliije utakmice, dok je inače i sam uz psovke odgovorio Argentincu na terenu kada je čuo kako se ponaša.

Odmah poslije utakmice Vinisijus je "odgovorio" Simeouneu, podsjetivši ga da je ponovo ispao iz nokaut-takmičenja...

Vinicius Jr on Instagram: “Simeone has lost another knockout game”. ❗️



https://t.co/9AS0xPdPg9pic.twitter.com/mueqjmj53G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)January 8, 2026



Finale Superkupa Španije je zakazano za 11. januar u Džedi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:13 Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)