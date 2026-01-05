logo
Real Madrid ima novog Raula: Ko je Gonzalo Garsija?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Real Madrid predstavio svog novog bisera Gonzala Garsiju koji je postigao het-trik protiv Betisa.

ko je gonzalo garsija novi raul u real madridu Izvor: Senis-Cebolla / ALFAQUI / Newscom / Profimedia

Ćabi Alonso se "zaledio" kada je saznao da je Kilijan Mbape povrijeđen i da će propustiti nekoliko nedjelja fudbala. Mbape igra sjajnu sezonu i činilo se da niko u Real Madridu ne može da ga odmjeni, da će rezultati da trpe, da bi Alonso mogao da dobije otkaz, međutim izgleda da je pronađeno rješenje.

Talentovani napadač Gonzalo Garsija (21) postigao je het-trik u pobjedi Real Madrida nad Betisom (3:1) i tako je najavio veliku karijeru pošto ga već (s razlogom) porede sa Raulom Gonzalesom.

Omladinska škola Real Madrida "La Fábrica" je tako izbacila novog sjajnog fudbalera, a interesantno je da je Gonzalu Garsiji baš Raul Gonzales bio i trener u mlađim kategorijama. Njihovi životni i karijerni putevi za sada imaju dosta sličnosti, dok je čak i sam Raul reako da ga mladi Gonzalo podseća na njega i po stilu igre.

Ko je Gonzalo Garsija?

Napadač iz Madrida rođen je 2004. godine i ponikao je u omladinskoj školi Real Madrida, uz određene prekide (bio je čak i na Majorki jedno vrijeme). Dominirao je u "B" timu za koji je postigao 30 golova i bilo je vrijeme da dobije poziv za seniorsku ekipu u kojoj je prvi put pogodio prethodne zime kada je u nadoknadi vremena "izbacio" Leganes iz Kupa Kralja (dao je gol za 3:2).

Kao strijelac 25 golova za "Kastilju" dobio je poziv za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo koje se igralo prethodnog ljeta tokom kog je dobio i nagradu za najboljeg strijelca turnira (četiri gola), što mu je donijelo i novi ugovor u Real Madridu.


Nije mu se dalo da se upiše u strijelce u domaćem prvenstvu sve do prethodnog vikenda kada je zabilježio perfektan het-trik. Dao je golove glavom, lijevom i desnom nogom, pokazavši da se radi o izvrsnom talentu od koga bi Real Madrid neočekivano mogao da ima mnogo koristi u nastavku sezone.

U međuvremenu se Real Madrid "odrekao" Endrika, koga je poslao na pozajmicu u Lion, što znači da će Gonzalo Garsija imati dosta prostora da se pokaže, posebno dok Kilijan Mbape čeka da se oporavi.

(MONDO)

