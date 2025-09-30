Electronic Arts prodat za 55 milijardi dolara: Gigant prihvatio jedan od najvećih otkupa u istoriji

Najveći dio investicije stiže iz Saudijske Arabije, a finalizacija posla očekuje se početkom 2027. godine.

Izvor: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Američki izdavač video igara Electronic Arts (EA) saopštio je da je pristao da bude prodat grupi investitora za oko 55 milijardi dolara. Među njima su investicioni fond Džareda Kušnera i suvereni fond Saudijske Arabije.

Akcionarima će biti isplaćeno 210 dolara po akciji, što je 25% više od cijene prije nego što je vest procurila. Ukoliko dogovor bude zaključen, ovo će biti jedan od najvećih otkupa javne kompanije ikada.

Otkup predvodi saudijski Public Investment Fund, koji već posjeduje 10% Electronic Arts-a, uz private equity firmu Silver Lake i Kušnerov Affinity Partners.

Saudijski fond poslednjih godina intenzivno ulaže u gaming - 2021. osnovali su Savvy Games Group sa planom da investiraju 38 milijardi dolara u ovu industriju.

"Fond je jedinstveno pozicioniran u globalnom gaming i e-sports ekosistemu", izjavio je Turki Alnovajser, zamjenik guvernera saudijskog fonda.

Direktor EAEndru Vilson poručio je: "Nikad nisam bio energičniji oko budućnosti koju gradimo”. Kompanija ostaje u Redvud Sitiju u Kaliforniji, a Vilson će nastaviti da je vodi.

Kupovina mora da dobije odobrenje Komiteta za strana ulaganja u SAD, jer neki političari traže dodatnu provjeru saudijskih investicija u sport i zabavu. "Video igre često prikupljaju lične podatke miliona Amerikanaca, što može imati i bezbjednosne posljedice", izjavio je Aron Bartnik, bivši zvaničnik Bajdenove administracije.

Electronic Arts je poznat po hitovima kao što su FIFA (sada EA Sports FC), Madden NFL, Battlefield i The Sims. Iako je industrija igara procvjetala tokom pandemije, rastući troškovi razvoja i prelazak igrača na mobilne platforme stvaraju nove izazove.

Dogovor bi trebalo da bude finalizovan u prvom kvartalu 2027. godine. Primjera radi, prethodni rekord u otkupu javne kompanije bio je 32 milijarde dolara, koliko je 2007. plaćeno za TXU, najveću elektrodistribuciju u Teksasu.