Početak digitalne revolucije: Prije tačno 56 godina "rodio" se internet

Na današnji dan 1969. svijet je svjedočio događaju koji je, iako u tom trenutku djelovao skromno, promijenio način na koji ljudi komuniciraju, rade i razmišljaju.

Izvor: Shutterstock

Tog 29. oktobra 1969. godine, student Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA) Čarli Klajn poslao je prvu elektronsku poruku preko tada novog sistema zvanog ARPANET – mreže koju je finansirala američka agencija za napredna istraživanja u oblasti odbrane (ARPA, današnji DARPA). Poruka je bila namijenjena računaru na Stanforskom istraživačkom institutu i sadržala je samo dvije slova – "LO".

Ironično, poruka je trebalo da glasi "LOGIN", ali je sistem pao nakon što su stigla samo prva dva slova. Ipak, taj trenutak se smatra rođenjem Interneta, jer je prvi put u istoriji ostvarena uspješna komunikacija između dva udaljena računara putem elektronske mreže.

Početak mrežnog povezivanja

ARPANET je nastao u doba Hladnog rata, iz potrebe da se napravi sigurna i decentralizovana komunikaciona mreža, koja bi mogla da preživi i eventualni nuklearni napad. Ideja je bila da, ako jedan čvor mreže bude uništen, informacije mogu da se prenesu drugim putem. Ova vizija, koja je tada izgledala gotovo utopijski, postavila je temelje moderne mrežne arhitekture.

Već početkom sedamdesetih, ARPANET je povezao univerzitete i istraživačke centre širom SAD-a. Godine 1971. razvijen je i prvi e-mail sistem, a 1973. mreža je prvi put prešla američke granice, povezavši se sa Norveškom i Velikom Britanijom.

Od ARPANET-a do Interneta

Do kraja sedamdesetih, postalo je jasno da je mrežno povezivanje budućnost komunikacija. Ključni korak dogodio se 1983. godine, kada je uveden TCP/IP protokol – standard koji i danas čini osnovu Interneta. Tada je ARPANET postao osnovna okosnica novog, globalnog sistema koji će kasnije biti nazvan Internet.

ARPANET je zvanično ugašen 1990. godine, ali njegovo nasljeđe živi u svakom mejlu, video pozivu, društvenoj mreži i pretrazi koju danas obavljamo.

Značaj i uticaj

Danas, više od 5 milijardi ljudi širom svijeta svakodnevno koristi Internet, dok se u pozadini svih tih digitalnih aktivnosti i dalje krije jednostavna poruka "LO" – simbol početka ljudske povezanosti u digitalnom dobu. Ono što je počelo kao vojni eksperiment postalo je najveći tehnološki i društveni fenomen u istoriji – platforma koja oblikuje politiku, obrazovanje, zabavu i ekonomiju.

Prva poruka poslata te oktobarske večeri 1969. godine nije bila samo tehnički uspjeh, već i početak novog načina postojanja – svijeta u kojem je informacija postala najvrijednija valuta, a povezanost osnovna ljudska potreba.