Grčki naftni tanker prošao kroz Ormuski moreuz: Prevezao milion barela nafta usred rata na Bliskom istoku

Grčki tanker prošao kroz Ormuski moreuz i prevezao milion barela saudijske nafte.
Tanker za naftu grčke kompanije prošao je danas kroz Ormuski moreuz, piše "Rojters". Iranska vojska je u utorak 3. marta saopštila da je zatvorila Ormuski moreuz u potpunosti, a u petak 6. marta su naveli da je zatvoren samo za izraelske i američke brodove.
Grčki tanker "Shenlong" je uspešno prošao kroz Ormuski moreuz. Prevezao je milion barela saudijske nafte iz luke Ras Tanura ka Indiji.
