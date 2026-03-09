logo
Grčki naftni tanker prošao kroz Ormuski moreuz: Prevezao milion barela nafta usred rata na Bliskom istoku

Grčki naftni tanker prošao kroz Ormuski moreuz: Prevezao milion barela nafta usred rata na Bliskom istoku

Autor Dušan Volaš Izvor Rojters
0

Grčki tanker prošao kroz Ormuski moreuz i prevezao milion barela saudijske nafte.

Grčki tanker prevezao saudijsku naftu kroz Ormuski moreuz Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Tanker za naftu grčke kompanije prošao je danas kroz Ormuski moreuz, piše "Rojters". Iranska vojska je u utorak 3. marta saopštila da je zatvorila Ormuski moreuz u potpunosti, a u petak 6. marta su naveli da je zatvoren samo za izraelske i američke brodove.

Grčki tanker "Shenlong" je uspešno prošao kroz Ormuski moreuz. Prevezao je milion barela saudijske nafte iz luke Ras Tanura ka Indiji.

nafta tanker Grčka Izrael Iran SAD

