FBI spriječio teroristički napad: Mladić uhapšen s noževima i čekićem

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je osujećen navodni plan muškarca iz Sjeverne Karoline da u novogodišnjoj noći izvrši napad inspirisan Islamskom državom koristeći noževe i čekiće.

FBI spriječio teroristički napad Izvor: Shutterstock

Kristijan Sterdivant (18) iz Mint Hila optužen je za pružanje materijalne podrške stranoj terorističkoj organizaciji, navodi se u krivičnoj prijavi.

Sterdivant se još nije izjasnio o optužbama. On je uhapšen u srijedu, na Novu godinu, a danas se prvi put pojavio pred sudom.

"Sterdivant se zakleo na vjernost Islamskoj državi i planirao je da napadne prodavnicu prehrambenih proizvoda i restoran brze hrane u svom rodnom gradu", rekao je novinarima tužilac za Zapadni okrug Sjeverne Karoline Ras Ferguson.

Agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) su tokom pretresa doma osumnjičenog pronašli rukom pisani dokument pod nazivom "Novogodišnji napad 2026", u kojem se navodno govori o planu ubadanja dvadesetak ljudi i napadu na policajce koji budu reagovali.

Agenti su zaplijenili čekiće i noževe iz njegove spavaće sobe, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Sterdivant je planirao napad oko godinu dana, a u decembru je komunicirao putem interneta sa dva tajna agenta FBI-ja i policijske uprave Njujorka, za koje je mislio da su povezani sa Islamskom državom.

Sa njima je podijelio fotografije dva čekića i noža i razgovarao o planovima za predstojeći napad, navodi se u prijavi.

Sterdivant je prvi put privukao pažnju FBI-ja 2022. godine kada je, kao maloljetnik, stupio u kontakt sa neidentifikovanim članom Islamske države u inostranstvu i preduzeo korake da izvrši napad čekićem.

Prema riječima policijskih službenika, on tada nije optužen, već je podvrgnut psihološkom tretmanu. 

(Srna)

