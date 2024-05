Umjetnički atelje u prirodi: Banjalučanka slika, stvara i izlaže na obalama Vrbasa (FOTO/VIDEO)

Kad volite ono što radite, onda vam ništa nije teško jer na taj način se opuštate od životnih briga i pronalazite pozitivnu energiju za kreativnost i stvaralaštvo.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Ovim riječima u razgovoru za naš portal započinje svoju priču slikarkaTatjana Despotović koju smo sreli na šetalištu uz Vrbas kako u improvizovanom ateljeu u prirodi, sa kistom u ruci, stvara svoja umjetnička djela.

Iako bez slikarske diplome, ova Banjalučanka stvara prave čarolije, a u njenom umjetničkom opusu su pejzaži, dekupaž, portreti...

"Radila sam i neke druge tehnike. Najčešće slikam akrilom na platnu. Portrete izrađujem uglavnom olovkom na papiru. Evo, kao što vidite, inspiraciju prvo pronalazim u prirodi...", rekla nam je Tatjana čiji je neostvareni san da završi likovnu akademiju i nada se da će to jednog dana i ostvariti.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

"Iako nemam slikarsku diplomu, dosta pratim trendove na internetu, a ranije sam išla na mnoge slikarske sekcije kako bih razvijala svoj talenat", kaže nam.

U situaciji kada se čovjek non-stop bori za egzistenciju, nemoguće je u isto vrijeme biti i redovan student na akademiji i raditi, a ova Banjalučanka je zaposlena kao administrator u tržnom centru i slikarstvom se za sada može baviti samo u slobodno vrijeme.

"Teško da se od umjetnosti na ovim prostorima može živjeti. Inače, da mogu, realno je da bih radila ovo što volim, a ne ono što moram", rekla nam je Tatjana i dodala kako bi u budućnosti voljela da naslika mural.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

"Išla sam na radionce oslikavanja murala, ali do sada nisam imala priliku da tako nešto uradim. Nadam se da će nekad biti prilike. To mi je želja i voljala bih da to uradim", ističe ona.

Sagovornica Mondo portala sklonost prema umjetnosti i slikarstvu je pokazivala još od malih nogu, a njen talenat je prepoznala vaspitačica iz vrtića.

"Imala sam tri ili četriri godine... Sjećam se momenta kad me je otac doveo iz vrtića i rekao da nacrtam pticu koju sam nacrtala kao od šale", rekla nam je Tatjana i istakla da joj je porodica bila najveća podrška.

Slikarka iz Banjaluke je do sada imala tri izložbe. Jedna je bila samostalna, a dvije su bile zajedničke.

"U tome mi je pomogao Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore 'Lovćen'", istakla je.

Kada je lijepo vrijeme, Tatjana Despotović najviše voli da slika i crta u prirodi, a jedno od najinspirativnijih mjesta su joj obale rijeke Vrbas gdje se posebno ističe plaža Vrućica, koja je čest motiv njenih umjetničkih radova.

