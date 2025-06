Od suvenir šopa na Kastelu do kolektora na Vrbasu: Grad Banjaluka najavljuje ambiciozne planove

Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika i projekt menadžer Grada, izjavila je da je u Banjaluci započet novi investicioni ciklus, istakavši da je među većim projektima rekonstrukcija dvije kule na tvrđavi Kastel.

"Nakon što smo uspješno završili projekat osvjetljenja Kastela, ali i nekoliko manjih projekata u okviru kojih smo najstariji gradski simbol obogatili novim mobilijarom, započinjemo jedan ozbiljan projekat prekogračnične saradnje kroz koji ćemo rekonstruisati dvije kule. U Kuli 1 biće smješten moderan turistički info centar, dok je u Kuli 2 planiran suvenir šop sa kafeom. Na ovaj način svakako ćemo obogatiti sadržaje na tvrđavi", pojasnila je ona.

Šukalo je istakla da će uz obnovu kula na Kastelu, biće nastavljen i projekat izgradnje šetališta uz Vrbas, koje je, prema njenim riječima postalo jedno od omiljenih mjesta za uživanje Banjalučana, ali i brojnih turista.

"Šetalište uz Vrbas zasigurno je jedan od projekata koji je dobio najveći broj odobravanja građana Banje Luke. Do sada smo izgradili oko pet kilometara šetališta, a sada nastavljamo gradnju šetališta na dionici od Švedske plaže do plaže Vrućica. Naš cilj je da u kontinuitetu radimo na uređenju obala Vrbasa, ali istovremeno i na možda i najznačajnijem projektu, a to je izgradnja kolektora na rijeci Vrbas.

Na ovaj način želimo da Vrbas, kao simbol našeg grada, bude uvijek visoko na listi naših prioriteta jer to je značajno prvenstveno za zdravlje naših građana, a uz to značajno je u rekreativnom i turističkom kontekstu", naglasila je.

Dodala je da se radi i na projektu izgradnje amfiteatra – ljetne pozornice kod Pravnog fakulteta, kao i na projektu izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa kod Vodenog parka "Akvana", ali i na izgradnji kuće "Predah", koja će omogućiti privremeno i trajno zbrinjavanje lica sa poteškoćama.

