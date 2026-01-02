Mladić iz Srbije teško povrijeđen u tragediji u Švajcarskoj: Izgorjele mu obje šake, spasio ga odlazak na terasu

Mladić M. J. (23) iz Srbije povrijeđen je u požaru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj tokom proslave Nove godine.

Mladić M. J. (23) rodom iz Srbije povrijeđen je u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, prenose beogradski mediji.

Da podsjetimo, u popularnom baru "Le Constellation" nakon požara koji je najvjerovatnije izbio zbog pirotehnike koja je zapaljena u lokalu, život je za sada izgubilo 47 osoba, dok je 115 povrijeđeno.

"M. J. bio je u baru na skijalištu tokom novogodišnje noći, ali njega je bukvalno spasio odlazak na terasu kluba. Naime, hteo je da zapali cigaretu i izašao je napolje. Bio je na terasi kad je unutra buknuo požar. Uslijedio je stampedo", kaže jedan od poznanika porodice M. J. i dodaje:

"Vatra ga je dohvatila, odnosno izgorjele su mu obje šake! Opekotine ima po rukama, ali hvala Bogu nije životno ugrožen. Spasilo ga je bukvalno to što je izašao napolje. Nevjerovatna sudbina. Hvala Bogu pa je uspio u onoj gužvi i haosu da se izvuče živ", rekao je on.

Kako dodaje sagovornik, M. J. ima sestru i roditelje sa kojima živi od rođenja u Švajcarskoj.

"U selo dolaze leti ili povremeno. Otac M. J. je divan i dobar čovjek, sredili su kuću ovde u selu i napravio je radionicu. Plan mu je da se vrati kad ode u penziju", rekao je sagovornik.

Inače, kako dodaje i dalje se traga za Stefanom Ivanovićem (30) koji je te večeri radio kao obezbjeđenje bara. Ivanović i povrijeđeni M. J. su iz istog sela u Srbiji.