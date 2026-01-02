logo
Drama u Dubrovniku: Talasi od pet metara povukli državljanina BiH u more

Drama u Dubrovniku: Talasi od pet metara povukli državljanina BiH u more

Autor Dušan Volaš
0

Na dubrovačkom lokalitetu Buža u toku je dramatična akcija traganja i spasavanja za državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg su povukli ekstremno visoki talasi.

Talasi od pet metara povukli državljanina BiH u more Izvor: Dubrovački dnevnik/youtube

Kako saznaje Dubrovački dnevnik, do nesreće je došlo dok se muškarac na stijenama fotografisao sa svojom porodicom. U jednom trenutku, ogromni talasi su ga povukli u more, nakon čega je alarmirana lučka kapetanija i ostale hitne službe.

Prvi koji je pritekao u pomoć bio je lokalni mještanin Dominko Radić, koji je svojom barkom pokušao da locira i spasi unesrećenog muškarca. Međutim, zbog ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika i talasa koji dostižu visinu veću od pet metara, Radić je nakon gotovo dva sata borbe sa morem bio prinuđen da se povuče iz akcije.

Potraga za državljaninom BiH se nastavlja pod veoma teškim uslovima, a na terenu su angažovane sve nadležne službe za spasavanje na moru.

Dubrovnik more spašavanje Hrvatska

