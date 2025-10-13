Izgubila se dvojica Izraelaca na Durmitoru: Spasioci cijelu noć tragali, stigao i helikopter (Foto)

Prava drama odigrala se tokom noći na Durmitoru kada su se dvojica Izraelaca izgubila na nepristupačnom terenu. Nakon noćne potrage Gorske službe spašavanja i intervencije helikoptera MUP-a Crne Gore, turisti su pronađeni živi.

Prava drama koja je trajala satima odigrala se tokom noći na Durmitoru kada su se na nepristupačnom terenu izgubila dvojica Izraelaca koji su krenuli na planinarenje. Na lice mjesta odmah su upućeni pripadnici Gorske službe spašavanja, ali njihov posao dodatno su otežali loši vremenski uslovi - sneg, hladnoća i magla.

"Po svemu sudeći turisti su nespremni otišli na planinu - bez adekvatne opreme, osvjetljenja i dovoljne količine baterija telefona. Uspjeli su da pošalju lokaciju sa telefona na kom je baterija ostala na dva posto, ali se prema opisu terena i informacijama sa terena pretpostavlja da se zapravo nalaze na drugom kraju, na području Prutaša. Zato je potraga išla u dva pravca, jedan prema koordinatima koje su poslali i na drugu potencijalnu lokaciju koja odgovara opisu koji su dali", kažu za RINU u GSS CG.

Teška akcija trajala je čitavu noć, ali sprasioci nisu uspjeli da ih lociraju, stoga se u jutarnjim satima u potragu uključio helikopter Vazduhoplovno-helikopterske jedinice MUP Crne Gore. Nakon detaljne pretrege nepristupačnog terena, izgubljeni turosti su locirani i izvučeni.

Turisti iz Izraela su pronađeni živi, a potom su helikopterom prevezeni u Podgoricu, gdje će im biti pružena neophodna medicinska i logistička pomoć, kažu u GSS CG.

Naglašavaju da ovaj slučaj još jednom upozorava na važnost odgovorne pripreme pred odlazak na planinu Durmitor. Jer iako privlačan, boravak na ovoj planini zahtijeva iskustvo, pravu opremu i pažljivo planiranje - posebno u ovo doba godine, kada se vremenski uslovi mogu naglo promijeniti.