Više od tri sata trajala akcija: Spašeno sedam stranih državljana na padinama Bjelašnice, jedan povrijeđen (FOTO)

Na padinama Oblja iznad sela Umoljani spaseno je sedam državljana Australije koji su se izgubili tokom planinarenja, saopšteno je iz Gorske službe spasavanja Kantona Sarajevo.

Izvor: GSS Kantona Sarajevo

Akcija je protekle noći trajala više od tri časa, uključujući i transport povrijeđenog lica do medicinske ekipe.

Prema informacijama iz Gorske službe spasavanja, poziv za pomoć zaprimljen je u 21.55, a u grupi je bio i državljanin BiH koji je kontaktirao dežurne službe.

Ubrzo nakon toga, potvrđena je potreba za hitnom intervencijom, s obzirom na to da je jedan od planinara povrijedio koljeno, pa nije mogao samostalno da hoda.

Grupa od 30 spasilaca Gorske službe odmah je izašla na teren gdje je locirala planinare i povrijeđenom pružila prvu medicinsku pomoć.

Nakon zbrinjavanja, izvršen je transport preko izuzetno zahtjevnog terena do Gradine, a potom vozilom do Babinog dola, gdje je povrijeđena osoba predata ekipi Hitne pomoći u 1.35 časova.