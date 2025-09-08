"Helikopter ovog puta nije bio potreban": Vatrogasci kod Kotora spasili mladića koji se izgubio 20 metara od magistrale

Pripadnici Službe zaštite i spasavanja Kotor imali su sinoć jednu od najbizarnijih intervencija do sada, kada su morali da spašavaju poljskog turistu koji je uspio da se izgubi na samo dvadesetak metara od glavnog puta u podnožju brda Vrmac.

Izvor: Screenshot

Poziv za pomoć stigao je preko broja 112 u 19:10 časova, a kotorski vatrogasci su u prvi mah pomislili da je u pitanju greška ili šala. Lokacija sa koje je mladić zvao bila je toliko blizu saobraćajnice da je djelovalo nemoguće da se neko tu zaista izgubio.

"Lokaciju koju smo dobili smatrali smo greškom, jer se radilo o poziciji 20 metara od magistrale. Da, dobro ste pročitali. Lice se izgubilo na 20 metara od magistrale", saopštili su iz Službe zaštite i spasavanja na svojoj Fejsbuk stranici, ne skrivajući iznenađenje.

Ubrzo je postalo jasno da je stranom državljaninu zaista potrebna pomoć. Dvojica vatrogasaca su izašla na teren kako bi pronašli dezorijentisanog Poljaka.

U akciji je korišćen dron sa termovizijskom kamerom, pomoću kojeg je "izgubljeni" turista brzo lociran. Spasioci su ga bez ikakvih problema pronašli i ispratili do sigurnosti asfalta.

Vatrogasci su objavu začinili i dozom ironije.

"Upotrebom drona sa termovizijom i sa dvoje vatrogasaca lice je 'spašeno'. Helikopter ovog puta nije bio potreban", zaključuje se u saopštenju kotorske službe.

(Mondo)