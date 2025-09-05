logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pripadnici Oružanih snaga BiH spasili vozača iz kanjona Vrbasa

Pripadnici Oružanih snaga BiH spasili vozača iz kanjona Vrbasa

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Oružanih snaga BiH spasili su vozača koji je motornim vozilom sletio u kanjon Vrbasa.

oruzane snage.JPG Izvor: OS BiH

Vojnici su u trenutku nesreće izvodili redovnu obuku na brzoj vodi u saradnji s Rafting klubom "Kanjon", kada su svjedočili incidentu.

Vojnici 1. pješadijskog bataljona i izviđačke čete 6. pješadijske brigade odmah su prekinuli obuku i krenuli u akciju spašavanja. Čamcima su prišli vozilu koje je završilo na stijenama, te pružili prvu pomoć povrijeđenom licu. Nakon toga su ga prevezli do pristupačnog dijela obale, gdje ga je preuzela služba hitne pomoći koju su prethodno kontaktirali.

"Oružane snage su ovim činom još jednom pokazale spremnost i obučenost za pomoć civilnom stanovništvu u hitnim situacijama, što je jedan od glavnih ciljeva njihove obuke na vodi. Nakon uspješno izvedene akcije spašavanja, pripadnici 6. pbr vratili su se svojim planiranim aktivnostima", naveli su iz OS BiH. 

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

spašavanje vozač Vrbas OS BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ