Pripadnici Oružanih snaga BiH spasili vozača iz kanjona Vrbasa

Pripadnici Oružanih snaga BiH spasili su vozača koji je motornim vozilom sletio u kanjon Vrbasa.

Izvor: OS BiH

Vojnici su u trenutku nesreće izvodili redovnu obuku na brzoj vodi u saradnji s Rafting klubom "Kanjon", kada su svjedočili incidentu.

Vojnici 1. pješadijskog bataljona i izviđačke čete 6. pješadijske brigade odmah su prekinuli obuku i krenuli u akciju spašavanja. Čamcima su prišli vozilu koje je završilo na stijenama, te pružili prvu pomoć povrijeđenom licu. Nakon toga su ga prevezli do pristupačnog dijela obale, gdje ga je preuzela služba hitne pomoći koju su prethodno kontaktirali.

"Oružane snage su ovim činom još jednom pokazale spremnost i obučenost za pomoć civilnom stanovništvu u hitnim situacijama, što je jedan od glavnih ciljeva njihove obuke na vodi. Nakon uspješno izvedene akcije spašavanja, pripadnici 6. pbr vratili su se svojim planiranim aktivnostima", naveli su iz OS BiH.

(Mondo)