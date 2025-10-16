Incident na Plitvičkim jezerima: Teško povrijeđen nakon pada u provaliju, intervenisalo 18 spasilaca (FOTO)

Jedna osoba zadobila je teške povrede nakon što je sinoć pala u provaliju na području Nacionalnog parka "Plitvička jezera", saopštila je Hrvatska gorska služba spasavanja (HGSS).

Izvor: HGSS

Timovi HGSS-a uspješno su locirali i izvukli povrijeđenu osobu iz provalije, a zatim je transportovana i predata hitnoj medicinskoj službi na dalje zbrinjavanje, objavljeno je na zvaničnoj "Fejsbuk" stranici Službe.

U zahtjevnoj akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 18 spasilaca. Na terenu je bilo 15 pripadnika Stanice Gospić HGSS-a, kao i tri spasioca iz Stanice Karlovac, od kojih su dva spasioca bila dežurna unutar samog Nacionalnog parka.

