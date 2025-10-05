logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od 1000 ljudi zaglavljeno na Mont Everestu: Broje se mrtvi i nestali 1

Više od 1000 ljudi zaglavljeno na Mont Everestu: Broje se mrtvi i nestali

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Na Mont Everestu zaglavljeno 1000 ljudi, usljed jakih snježnih oluja. Spasilačke ekipe i brojni mještani angažovani su na probijanju puteva ka kampovima.

1000 ljudi zaglavljeno na mont everestu Izvor: x/printscreen

Spasilačke ekipe i stotine mještana angažovani su na probijanju puteva ka kampovima na istočnom dijelu Mont Everesta u Tibetu, gdje je zbog snježne oluje zarobljeno gotovo 1.000 ljudi. Područje se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 4.900 metara, prenose kineski državni mediji.

Prema navodima lokalnog portala Džimu Njuz, dio turista koji su se zatekli na planini već je evakuisan.

Snježna oluja na tibetanskoj strani planine počela je u petak uveče i trajala tokom cijele subote. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, zvaničnici okruga Tingri saopštili su da je prodaja karata i ulaz u Scensku zonu Everesta obustavljen, objavljeno je na zvaničnim WeChat nalozima lokalne turističke kompanije.

Sa druge strane Himalaja, u Nepalu, obilne padavine izazvale su katastrofalne klizišta i bujične poplave. Prema podacima policije, od petka je život izgubilo najmanje 47 ljudi.

Najteža situacija je u istočnom okrugu Ilam, koji se graniči sa Indijom, gdje je u odvojenim klizištima stradalo 35 osoba. Devetoro ljudi vodi se kao nestalo nakon što su ih odnijele poplave, dok su još tri osobe nastradale usljed udara groma na drugim lokacijama u zemlji.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

nevrijeme tibet mont everest spašavanje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Neko ih tjerao, pa da se diže cijela zemlja da ih spasava? Moraju i lešinar inešta oglodati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ