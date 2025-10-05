Više od 1000 ljudi zaglavljeno na Mont Everestu: Broje se mrtvi i nestali

Na Mont Everestu zaglavljeno 1000 ljudi, usljed jakih snježnih oluja. Spasilačke ekipe i brojni mještani angažovani su na probijanju puteva ka kampovima.

Izvor: x/printscreen

Spasilačke ekipe i stotine mještana angažovani su na probijanju puteva ka kampovima na istočnom dijelu Mont Everesta u Tibetu, gdje je zbog snježne oluje zarobljeno gotovo 1.000 ljudi. Područje se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 4.900 metara, prenose kineski državni mediji.

BREAKING: Blizzard traps nearly 1,000 people on Mount Everest’s east slope



A sudden whiteout hit the Everest east slope camp in Tibet, 4,900 meters up.

Tents crushed. Paths buried. Temperatures plummeting.



Rescuers say hundreds are trapped across several camps, some showing…pic.twitter.com/nTmPS04qnK — JJBOOM (@JordyHalo80)October 5, 2025

Prema navodima lokalnog portala Džimu Njuz, dio turista koji su se zatekli na planini već je evakuisan.

Snježna oluja na tibetanskoj strani planine počela je u petak uveče i trajala tokom cijele subote. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, zvaničnici okruga Tingri saopštili su da je prodaja karata i ulaz u Scensku zonu Everesta obustavljen, objavljeno je na zvaničnim WeChat nalozima lokalne turističke kompanije.

Sa druge strane Himalaja, u Nepalu, obilne padavine izazvale su katastrofalne klizišta i bujične poplave. Prema podacima policije, od petka je život izgubilo najmanje 47 ljudi.

Najteža situacija je u istočnom okrugu Ilam, koji se graniči sa Indijom, gdje je u odvojenim klizištima stradalo 35 osoba. Devetoro ljudi vodi se kao nestalo nakon što su ih odnijele poplave, dok su još tri osobe nastradale usljed udara groma na drugim lokacijama u zemlji.

(Telegraf/MONDO)