Plastika više nije samo otpad: Naučnici pronašli način da je pretvore u korisno gorivo

Istraživači sa Univerziteta Jejl razvili su novu tehniku koja omogućava da se čak dvije trećine plastičnog otpada pretvori u gorivo, bez skupih dodataka i uz znatno veću efikasnost.

Izvor: Bogdan Hoyaux/Commission Européenne

Plastika je danas svuda - od okeanskih dubina do najviših planinskih vrhova. I dok se čovječanstvo bori s njenim ogromnim zagađenjem, nauka pokušava da plastici nađe novu svrhu.

Naučnici sa Univerziteta Jejl razvili su naprednu tehniku koja omogućava da se čak 66% plastičnog otpada pretvori u gorivo.

Koriste unapređeni proces pirolize - zagrijavanja plastike bez prisustva kiseonika, što dovodi do njenog razlaganja na korisne hemikalije.

Kako funkcioniše piroliza?

Plastika se zagrijava na visokoj temperaturi (do 900°C), pri čemu se raspada na molekule ugljovodonika - osnovu goriva. Ovako dobijeno "pirolizno ulje" može se koristiti kao gorivo, ali je dosadašnji prinos bio skroman - oko 60%.

Istraživači sa Jejla su sada postigli bolje rezultate bez skupih i neefikasnih katalizatora.

Njihov izum je posebna trodimenzionalna "peć" - reaktor od ugljenika, kroz koji plastika prolazi i postepeno se razlaže.

Reaktor ima tri sloja sa porama različite veličine, koje omogućavaju preciznu kontrolu procesa i temperature. Na taj način se izbjegavaju problemi koji su ranije otežavali pirolizu, poput nakupljanja ostataka i gubitka energije.

Više goriva bez katalizatora

Testiranjem je dokazano da nova metoda može da pretvori čak 66% običnog plastičnog otpada (polietilena) u korisne hemikalije.

Kada su reaktor napravili od jeftinijeg materijala, ugljeničnog filca, dobili su sličan rezultat: oko 56% prinos.

"Ovo je važan korak ka rešenju problema plastičnog otpada", rekao je jedan od istraživača, Šu Hu, a njegov tim vjeruje da bi ova tehnologija mogla da se koristi i u praksi.

Ali, nije sve tako jednostavno

Iako nova metoda pokazuje veliki potencijal, i dalje troši mnogo energije.

Neki stručnjaci upozoravaju da bi se ovakve tehnologije mogle koristiti kao izgovor za nastavak masovne proizvodnje plastike, umjesto da se zagađenje spriječi u korijenu.

Zato naučnici poručuju, dok se ne pronađe održivo rješenje, najbolji način da se borimo protiv plastičnog otpada jeste da ga ne pravimo.

(M.A./EUpravo zato/balkangreenenergynews.com)