Poplave i klizišta odnijeli preko 60 života u Nepalu

Klizišta i poplave izazvane obilnim pljuskovima u Nepalu i susjednoj Indiji odnijeli su 64 života, saopštili su zvaničnici

Izvor: printscreen/youtube/CNBC-TV18

Spasioci i dalje pokušavaju da stignu do odsječenih zajednica u udaljenim planinskim terenima, prenio je AFP.

Olujne padavine zahvatile su Nepal od petka, a mnoga područja u himalajskoj državi su poplavljena.

Najmanje 44 osobe su poginule u katastrofama izazvanim kišama, a petoro lica se vodi kao nestalo, navode nepalski zvaničnici.

Preko granice, u Indiji, najmanje 20 ljudi poginulo je u brdskom okrugu Dardžiling, u državi Zapadni Bengal, poznatoj po uzgajanju čaja.

At least 47 people have been killed in Nepal as heavy rain triggered flash floods and landslides, blocking several bridges and washing away bridges in the last 36 hour. Separate landslides in Nepal’s Ilam district claimed the lives of 18 people, while three people were killed in…pic.twitter.com/6WyzdYnw4d — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News)October 5, 2025

Obilne kiše su tokom noći izazvale bujične poplave i klizišta, koja su uništila kuće i infrastrukturu.