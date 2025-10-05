logo
Poplave i klizišta odnijeli preko 60 života u Nepalu

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Klizišta i poplave izazvane obilnim pljuskovima u Nepalu i susjednoj Indiji odnijeli su 64 života, saopštili su zvaničnici

64 žrtve poplava u indiji i nepalu Izvor: printscreen/youtube/CNBC-TV18

Spasioci i dalje pokušavaju da stignu do odsječenih zajednica u udaljenim planinskim terenima, prenio je AFP.

Olujne padavine zahvatile su Nepal od petka, a mnoga područja u himalajskoj državi su poplavljena.

Najmanje 44 osobe su poginule u katastrofama izazvanim kišama, a petoro lica se vodi kao nestalo, navode nepalski zvaničnici.

Preko granice, u Indiji, najmanje 20 ljudi poginulo je u brdskom okrugu Dardžiling, u državi Zapadni Bengal, poznatoj po uzgajanju čaja.

Obilne kiše su tokom noći izazvale bujične poplave i klizišta, koja su uništila kuće i infrastrukturu.

Tagovi

Nepal poplave žrtve

