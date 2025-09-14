logo
Broj žrtava u protestima u Nepalu porastao na 72

Autor Nikolina Damjanić
Broj žrtava u antikorupcijskim protestima prošle sedmice u Nepalu porastao je na 72, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, dok timovi za pretragu nastavljaju da izvlače tijela iz tržnih centara i drugih zgrada oštećenih u nemirima.

Žrtve protesta u Nepalu Izvor: Sunil Pradhan / AFP / Profimedia

"Tijela mnogih ljudi koji su poginuli u tržnim centrima, kućama i drugim zgradama koje su zapaljene ili napadnute sada su pronađena", rekao je portparol Ministarstva zdravlja Prakaš Budatoki.

Najnoviji ažurirani podaci Ministarstva pokazali su da je najmanje 2.113 ljudi povrijeđeno u najgorim nemirima u Nepalu u posljednjih nekoliko decenija.

Zapaljene su mnoge vladine zgrade, Vrhovni sud zemlje, zgrade parlamenta, policijske stanice, preduzeća, kao i privatne kuće političara, uključujući i kuću predsjednika Ramčandre Paudela i premijera K.P. Šarme Olija.

Olija, koji je podnio ostavku prošle sedmice, zamijenila je bivši predsjednik Vrhovnog suda Sušila Karki na mjestu privremenog premijera, zaduženog za održavanje novih parlamentarnih izbora koji su raspisani za 5. mart.

(Agencije/MONDO)

