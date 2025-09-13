Britanski jutjuber slučajno postao reporter protesta u Nepalu (VIDEO)

Britanski putopisac i jutjuber Hari, poznat pod imenom WeHateTheCold, postao je neočekivani svjedok jednog od najdramatičnijih političkih događaja u Nepalu, kada su protesti vođeni od strane generacije Z eskalirali u nasilje.

Izvor: wehatethecold/Youtube

Njegov video snimak iz Katmandua u rekordnom roku prikupio je više od pet miliona pregleda, pretvarajući ga u medijima nazvanog “slučajnog reportera s terena”.

Hari inače putuje na motoru i dokumentuje svoja putovanja kroz različite zemlje, a poznat je po laganim i zabavnim vlogovima, a ne izvještavanju o sukobima. Njegovo putovanje od Tajlanda ka Velikoj Britaniji, koje je trebalo biti rutinsko, neočekivano se pretvorilo u direktno svjedočenje protesta.

Vloger se našao usred nasilnih demonstracija nakon što je iznenadna policijska zabrana kretanja ostavila njega i druge građane zaglavljene u gradu. Njegovi snimci prikazuju ulice oko kompleksa parlamenta u plamenu, uništena vozila, suzavac i sukobe demonstranata sa policijom. Na jednom trenutku, mase su se vidjele kako kradu kancelarijsku opremu, dok su plamen i gust dim okruživali zgradu parlamenta. Hari, vidno zaprepašten, komentarisao je: „Ne mogu da vjerujem svojim očima… cijeli parlament gori, a ljudi plešu i vijore nepalske zastave.“

Njegova autentična naracija dala je snimcima viralni efekat. Između kašljanja zbog suzavca i probijanja kroz dim, Hari je opisivao iskustvo: „Ovo je ludo“, „Prvi put u životu doživljavam suzavac“ i „Možeš osjetiti kako ide u nos“.

Snimci su zabilježili i glasove okupljenih. Demonstranti su optuživali policiju za korupciju: „Cijeli sistem je korumpiran… zato protestujete ovdje.“ Drugi su kritikovali državu zbog prioriteta koji daju zvaničnicima dok se obični građani zanemaruju.

Video je brzo prenijelo više medija u Indiji i svijetu, ističući rijetke prizore događaja sa samih ulica pod policijskim časovima.

Na svom Instagramu Hari je napisao da je tamo “samo slučajno sa kamerom” i da nije imao namjeru da postane izvještač.

Naglasio je: „Ne mogu da vjerujem šta sam danas vidio… Povratak iz Tajlanda ka UK na dva točka nastaviće se čim budem mogao napustiti zabranu kretanja i letjeti sa motorom.“

Nepalski protesti pokrenuti su zbog zabrane 26 društvenih mreža i frustracije zbog korupcije i lošeg upravljanja. Demonstracije su eskalirale u nasilje, došlo je do požara kod vladinih zgrada i parlamenta, a izvještaji govore o više smrtnih slučajeva i stotinama povrijeđenih dok su sigurnosne snage koristile vatreno oružje, vodene topove i suzavac. Eskalacija je dovela do ostavke premijera KP Šarma Olija, što je proteste učinilo jednim od najznačajnijih političkih događaja u Nepalu posljednjih godina.

Harijevi snimci, neplanirani i haotični, pružaju nefiltriran uvid u događaje na terenu, dokumentujući istorijski trenutak kroz objektiv putnika koji je, sasvim slučajno, ostao zaglavljen u epicentru političke krize.

