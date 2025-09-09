Opšta katastrofa u Nepalu: Gori zgrada parlamenta, zatvoren aerodrom, bjesne protesti

U glavnom gradu Nepala, Katmanduu, više lokacija od ponedjeljka su bile mete protesta. Podmetnuti su požari, a stotine demonstranata upalo je u zgradu parlamenta zemlje koja je zapaljena.

Izvor: Kristian Al-Droubi/Privatna arhiva

U glavnom gradu Nepala, Katmanduu, više lokacija od ponedjeljka su bile mete protesta. Podmetnuti su požari, a stotine demonstranata upalo je u zgradu parlamenta zemlje koja je zapaljena.

Na spoljni deo zgrade ispisivani su grafiti i antikorupcijske poruke, a prozori su razbijeni, javlja izvještač BBC-a sa lica mesta.

Singha Durbar, veliki kompleks u gradu u kojem se nalaze vladine kancelarije Nepala, takođe je bio na udaru demonstranata. U ovom kompleksu nalazi se i kancelarija premijera, koja je takođe bila meta. Podsjećanja radi, premijer Šarma Oli podnio je ostavku ranije danas nakon masovnih protesta.

Stotine demonstranata upale su u zgradu nepalskog parlamenta u Katmanduu, a dim i dalje kulja iz jednog krila zgrade. Motocikli kruže oko kompleksa zgrade, a neki odnose iščupane biljke iz vrta i slike iz unutrašnjosti zgrade.

Demonstranti plešu i uzvikuju slogane oko vatre na ulazu u zgradu, mnogi noseći zastave Nepala.

Protestujący podpalili m. in. budynek parlamentu, centralę rządzącej partii, budynek Sądu Najwyższego, biuro prezydenta oraz kompleks rządowy. Zaatakowano też biuro prokuratora generalnego i sąd okręgowy w Katmandu, wyniesiono z nich akta spraw i podpalono je. 5/6pic.twitter.com/IejH9qYGY2 — Ekonomat (@ekonomat_pl)September 9, 2025

Demonstranti su prkosili policijskom času dok njihov bes prema vladi, nakon pucnjava, ne pokazuje znake slabljenja. Oni koji su se juče okupili da izraze nezadovoljstvo zbog sada ukinute zabrane društvenih mreža, vratili su se da iskažu bijes zbog navoda o korupciji u zemlji.

Međunarodni aerodrom Tribhuvan u Katmanduu je zatvoren, prema tabli sa dolascima i odlascima na njegovom sajtu.

Tabela trenutno ne pokazuje nijedan domaći ni međunarodni let, umjesto toga na sajtu stoji "aerodrom zatvoren". Takođe, domaći letovi su "gotovo potpuno obustavljeni" zbog bezbjednosnih razloga.

Nepal’de sosyal medya yasağı kalktı.



Nepal'de protestocular ülkenin cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in konutunu basarak ateşe verdi.



Nepal News, daha önce protestocular Katmandu'da başbakanlık konutu da dahil olmak üzere birçok yetkilinin evini ateşe verdi.pic.twitter.com/hdGLE0FAVM — milena (yeni hesap) (@MilenaEmmastrt)September 9, 2025

