logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opšta katastrofa u Nepalu: Gori zgrada parlamenta, zatvoren aerodrom, bjesne protesti

Opšta katastrofa u Nepalu: Gori zgrada parlamenta, zatvoren aerodrom, bjesne protesti

Autor Mila Matović
0

U glavnom gradu Nepala, Katmanduu, više lokacija od ponedjeljka su bile mete protesta. Podmetnuti su požari, a stotine demonstranata upalo je u zgradu parlamenta zemlje koja je zapaljena.

U glavnom gradu Nepala Katmanduu održavaju se protesti a zdrada parlamenta je zapaljena Izvor: Kristian Al-Droubi/Privatna arhiva

U glavnom gradu Nepala, Katmanduu, više lokacija od ponedjeljka su bile mete protesta. Podmetnuti su požari, a stotine demonstranata upalo je u zgradu parlamenta zemlje koja je zapaljena.

Na spoljni deo zgrade ispisivani su grafiti i antikorupcijske poruke, a prozori su razbijeni, javlja izvještač BBC-a sa lica mesta.

Singha Durbar, veliki kompleks u gradu u kojem se nalaze vladine kancelarije Nepala, takođe je bio na udaru demonstranata. U ovom kompleksu nalazi se i kancelarija premijera, koja je takođe bila meta. Podsjećanja radi, premijer Šarma Oli podnio je ostavku ranije danas nakon masovnih protesta.

Stotine demonstranata upale su u zgradu nepalskog parlamenta u Katmanduu, a dim i dalje kulja iz jednog krila zgrade. Motocikli kruže oko kompleksa zgrade, a neki odnose iščupane biljke iz vrta i slike iz unutrašnjosti zgrade.

Demonstranti plešu i uzvikuju slogane oko vatre na ulazu u zgradu, mnogi noseći zastave Nepala.

Demonstranti su prkosili policijskom času dok njihov bes prema vladi, nakon pucnjava, ne pokazuje znake slabljenja. Oni koji su se juče okupili da izraze nezadovoljstvo zbog sada ukinute zabrane društvenih mreža, vratili su se da iskažu bijes zbog navoda o korupciji u zemlji.

 Međunarodni aerodrom Tribhuvan u Katmanduu je zatvoren, prema tabli sa dolascima i odlascima na njegovom sajtu.

Tabela trenutno ne pokazuje nijedan domaći ni međunarodni let, umjesto toga na sajtu stoji "aerodrom zatvoren". Takođe, domaći letovi su "gotovo potpuno obustavljeni" zbog bezbjednosnih razloga.

 (Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ