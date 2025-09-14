logo
Masovno hvatanje odbjeglih kriminalaca u Nepalu: Uhapšeno 3.700 zatvorenika

Masovno hvatanje odbjeglih kriminalaca u Nepalu: Uhapšeno 3.700 zatvorenika

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Nepalska policija uhapsila je više od 3.700 zatvorenika koji su pobjegli iz zatvora tokom nemira u zemlji prošle sedmice, rekao je portparol Centralne policije Nepala Binod Gimire.

hapšenje odbjeglih zatvorenika u nepalu Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

"Do danas u podne ukupno 3.723 je vraćeno u pritvor", rekao je Gimire za portal "Habarhub".

On je dodao da zbog 10.320 zatvorenika koji su još na slobodi policija poziva javnost da ostane na oprezu i da proslijedi sve korisne informacije.

Gimire je naveo da su pojedine zatvorenike uhvatili pripadnici indijske policije u pokušaju da pređu granicu i da su vraćeni, dok su druge uhapsili nepalska vojska i policija.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Nepalske vlasti su 4. septembra zabranile glavne platforme društvenih medija zbog propuštanja roka za registraciju kod Ministarstva komunikacija, na šta su brojni ljudi, posebno mlađe generacije, odgovorili izlaskom na ulice.

Zabrana je ukinuta, ali to nije zaustavilo masovne proteste i kasnije nemire.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nepalski premijer Šarma Oli podnio je ostavku u utorak, 9. septembra, nakon što su demonstranti upali u parlament i zapalili kuće nekoliko visokih zvaničnika u Katmanduu, što je navelo policiju da upotrijebi vodene topove, suzavac i bojevu municiju protiv demonstranata.

Kasnije tog dana, vojska je intervenisala kako bi održala javni red u glavnom gradu Nepala i drugim gradovima.

Sušila Karki, bivši predsjednik Vrhovnog suda zemlje, preuzela je dužnost privremenog šefa Vlade.

(Srna)

Nepal

