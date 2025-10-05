logo
Totalni haos u Ekvadoru: Vanredno stanje zbog nasilnih protesta, vojnici oteti i pretučeni

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Predsjednik Ekvadora Danijel Noboa proglasio je vanredno stanje u deset provincija nakon što su protesti starosjedilaca zbog poskupljenja dizela prerasli u nasilje.

nasilni protesti u ekvadoru Izvor: Profimedia

Ekvadorski predsjednik Danijel Noboa proglasio je vanredno stanje u deset od 24 provincije u toj zemlji zbog unutrašnjih nemira izazvanih protestima zajednice starosjedilaca zbog rasta cijena dizela, prenose danas mediji.

Kako je Noboa naveo u dekretu, ovi protesti postali su nasilni, pa je vanredno stanje uvedeno da bi se izbjegla njihova dalja radikalizacija, prenijela je agencija Efe. On je dodao da su tokom nasilnih demonstracija pripadnici policije i vojske napadnuti, a da su neki čak i oteti i fizički zlostavljani.

Noboa je zbog toga zabranio javna okupljanja u deset provincija, dodajući da će mirni protesti biti dozvoljeni pod uslovom da ne ugrožavaju prava i slobode drugih građana.

Među razlozima za uvođenje ovih mjera, koje će važiti 60 dana, on je naveo nedavne izjave predsjednika Nacionalne konfederacije starosjedilačkih naroda (CONAIE), Marlona Vargasa, koji je upozorio da bi protesti mogli da eskaliraju i dovedu do zauzimanja prijestonice Kito ukoliko njihovi zahtjevi ne budu uvaženi.

