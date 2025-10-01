Završen protest u Beogradu povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Odata počast stradalima u nesreći

U Beogradu je održan protest povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

U Beogradu je u 17:30 časova počeo protest studenata u blokadi povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kada je 1. novembra 2024. godine poginulo 16 osoba, a teško je povrijeđena jedna osoba. Skup je počeo ispred Željezničke stanice Beograd centar - Prokop odakle su okupljeni studenti i građani prošetali do Željezničke stanice na Novom Beogradu kada se protest završio nešto poslije 20 časova.

Za saobraćaj je bio zatvoren most Gazela iz smjera Novog Beograda ka centru grada u periodu od oko 17:45 do 17:55. Tuda je kasnije prošla kolona građana iz pravca Prokopa ka Željezničkoj stanici na Novom Beogradu.

Oko 19 časova bio je zatvoren smjer ka Novom Beogradu na mostu Gazela zbog kolone okupljenih građana. Oko 19:30 su stigli do Željezničke stanice na Novom Beogradu gde je odata počast svim žrtvama i održano je 16 minuta tišine.

U prijepodnevnim časovima su studenti u blokadi, u organizaciji sa zborovima iz više gradova, organizovali 16 minuta tišine za 16 žrtava tragedije u Novom Sadu. Akcije tišine održane su u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim gradovima.

