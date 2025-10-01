logo
Završen protest u Beogradu povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Odata počast stradalima u nesreći

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
U Beogradu je održan protest povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Protest u Beogradu zbog pada nadstrešnice Izvor: R.Z./ATAIMAGES

U Beogradu je u 17:30 časova počeo protest studenata u blokadi povodom 11 mjeseci od pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kada je 1. novembra 2024. godine poginulo 16 osoba, a teško je povrijeđena jedna osoba. Skup je počeo ispred Željezničke stanice Beograd centar - Prokop odakle su okupljeni studenti i građani prošetali do Željezničke stanice na Novom Beogradu kada se protest završio nešto poslije 20 časova.

Za saobraćaj je bio zatvoren most Gazela iz smjera Novog Beograda ka centru grada u periodu od oko 17:45 do 17:55. Tuda je kasnije prošla kolona građana iz pravca Prokopa ka Željezničkoj stanici na Novom Beogradu.

Izvor: Naxi Kamere/Printscreen

Oko 19 časova bio je zatvoren smjer ka Novom Beogradu na mostu Gazela zbog kolone okupljenih građana. Oko 19:30 su stigli do Željezničke stanice na Novom Beogradu gde je odata počast svim žrtvama i održano je 16 minuta tišine.

U prijepodnevnim časovima su studenti u blokadi, u organizaciji sa zborovima iz više gradova, organizovali 16 minuta tišine za 16 žrtava tragedije u Novom Sadu. Akcije tišine održane su u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim gradovima. 

(MONDO)

Beograd protest Novi Sad

