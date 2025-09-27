Skandal na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste, uslijedile i prijetnje nožem (Video)

Grupa turista napadnuta je od strane nekoliko džeparoša, uslijedile i prijetnje, cijeli snimak je zabilježen.

Izvor: Instagram/serbiatouristguide/Printscreen

Grupa turista juče je napadnuta na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan, i to od strane džeparoša za koje se navodi da su od ranije poznati policiji, ali i vodičima. Kako prenosi Moj Beograd, napadači su turiste gađali kamenjem, a jednom turističkom vodiču je jedan od njih, kako tvrde, prijetio nožem.

Na snimku koji je i objavio jedan od vodiča vidi se trenutak kada jedan od muškaraca iz grupe džeparoša baca kamen u pravcu kamere. Autor snimka tvrdi da je riječ o osobama koje od ranije prave probleme posjetiocima ove beogradske znamenitosti.

(MONDO)