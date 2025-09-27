logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste, uslijedile i prijetnje nožem (Video)

Skandal na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste, uslijedile i prijetnje nožem (Video)

Autor mondo.ba
0

Grupa turista napadnuta je od strane nekoliko džeparoša, uslijedile i prijetnje, cijeli snimak je zabilježen.

Opljačkani turisti na Kalemegdanu Izvor: Instagram/serbiatouristguide/Printscreen

Grupa turista juče je napadnuta na beogradskoj tvrđavi Kalemegdan, i to od strane džeparoša za koje se navodi da su od ranije poznati policiji, ali i vodičima.  Kako prenosi Moj Beograd, napadači su turiste gađali kamenjem, a jednom turističkom vodiču je jedan od njih, kako tvrde, prijetio nožem.

Na snimku koji je i objavio jedan od vodiča vidi se trenutak kada jedan od muškaraca iz grupe džeparoša baca kamen u pravcu kamere. Autor snimka tvrdi da je riječ o osobama koje od ranije prave probleme posjetiocima ove beogradske znamenitosti.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pljačka Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ