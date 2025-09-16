logo
Ukradeno zlatno grumenje iz Prirodnjačkog muzeja u Parizu

Autor Vesna Kerkez
Više grumenja zlata iz nacionalne kolekcije vrijednosti oko 600.000 evra ukradeno je danas iz Galerije geologije i mineralogije Prirodnjačkog muzeja u Parizu, saopšteno je iz francuskog tužilaštva.

zlatno grumenje ukradeno iz muzeja u parizu Izvor: Phawat/Shutterstock

U saopštenju se navodi da je nestanak grumenja zlata otkrila čistačica kada je došla na posao, a nakon toga su na ulazima ustanove primjećeni tragovi provale

"Vrijednost ukradenih primjeraka procjenjuje se na oko 600.000 evra, ali oni imaju neprocjenjivu istorijsku vrijednost", rekao je izvor iz Prirodnjačkog muzeja za televiziju "BFM".

Izvor dodaje da se policija odmah uključila u istragu nakon što su službe bezbjednosti Prirodnjačkog muzeja konstatovale provalu.

Galerija geologije i mineralogije biće zatvorena za posjetioce do daljeg iz bezbjednosnih razloga i radi istrage, a uvedene su i pojačane mjere nadzora, saopštilo je rukovodstvo Muzeja.

(Srna)

