logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SAD uvele nove sankcije Iranu: Na meti finansijeri Islamske Republike

SAD uvele nove sankcije Iranu: Na meti finansijeri Islamske Republike

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

SAD su uvele nove sankcije Iranu, koje su usmjerene na pojedince i entitete za koje Vašington tvrdi da finansiraju vojsku Islamske Republike, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

SAD nove sankcije Iranu Izvor: X/clashreport/Printscreen/noamgalai/Photo Agency/Shutterstock

Među sankcionisama su entiteti u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U saopštenju se navodi da su oni koji su meta sankcija pomagali u koordinaciji transfera sredstava, uključujući novac od prodaje iranske nafte, što se koristi za jačanje iranske vojske i Korpusa islamske revolucionarne garde, njene jedinice Kuds i Ministarstva odbrane.

Američke sankcije generalno zabranjuju američkim pojedincima i kompanijama da se bave bilo kakvim poslovnim transakcijama sa onima koji su sankcionisani.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD sankcije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ