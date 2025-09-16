SAD uvele nove sankcije Iranu: Na meti finansijeri Islamske Republike

SAD su uvele nove sankcije Iranu, koje su usmjerene na pojedince i entitete za koje Vašington tvrdi da finansiraju vojsku Islamske Republike, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

Izvor: X/clashreport/Printscreen/noamgalai/Photo Agency/Shutterstock

Među sankcionisama su entiteti u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U saopštenju se navodi da su oni koji su meta sankcija pomagali u koordinaciji transfera sredstava, uključujući novac od prodaje iranske nafte, što se koristi za jačanje iranske vojske i Korpusa islamske revolucionarne garde, njene jedinice Kuds i Ministarstva odbrane.

Američke sankcije generalno zabranjuju američkim pojedincima i kompanijama da se bave bilo kakvim poslovnim transakcijama sa onima koji su sankcionisani.

(Srna)