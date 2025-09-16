Podignuta optužnica za ubistvo Kirka, tužilac traži smrtnu kaznu

Tužilaštvo Jute zvanično je optužilo Tajlera Robinsona (22) za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka i namjerava da traži smrtnu kaznu ukoliko bude proglašen krivim.

Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

Robinson je optužen da je ispalio jedan hitac iz snajpera i pogodio Kirka u u kampusu Univerziteta "Juta Veli".

Okružni tužilac Džefri Grej rekao je na konferenciji za novinare da je njegova kancelarija podnijela ukupno sedam tačaka optužnice protiv Robinsona, uključujući ometanje pravde zbog uništavanja dokaza i manipulisanje svjedocima da bi njegov cimer direktno obrisao poruke.

Grej je rekao da je odluku da traži smrtnu kaznu donio samostalno, isključivo na osnovu raspoloživih dokaza, okolnosti i prirode zločina.

Ubistvo, zabilježeno video snimcima koji su postali viralni na internetu, izazvalo je osude političkog nasilja u cijelom ideološkom spektru, ali i zabrinutosti da bi Kirkovo ubistvo moglo da izazove još krvoprolića.

Vlasti nisu javno objavile šta je motiv ubistva, iako su Kirkova supruga i druge pristalice njega nazvale mučenikom zbog stvari za koje se zalagao.

Kirk (31), suosnivač i šef konzervativnog studentskog pokreta "Prekretnica SAD" i ključni saveznik predsjednika Donalda Trampa, govorio je na događaju kojem je prisustvovalo 3.000 ljudi kada je ubijen iz vatrenog oružja.

Osumnjičeni, student treće godine državnog elektrotehničkog koledža, prvobitno je pobjegao u haosu nakon pucnjave, ali ga je policiji kasnije predao njegov otac.

(Srna)