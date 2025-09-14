logo
Negirao krivicu: Osumnjičeni za ubistvo Kirka ne sarađuje s vlastima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Tajler Robinson, osumnjičeni za ubistvo američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, negirao je krivicu i ne sarađuje sa vlastima, ali njegovi saradnici pomažu u istrazi, rekao je guverner savezne države Juta Spenser Koks.

uhapšeni za ubistvo čarlija kirka negirao krivicu Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

"Nije priznao vlastima. Ne sarađuje, ali svi ljudi oko njega sarađuju", rekao je Koks za "Ej-Bi-Si njuz".

Kirk (31) je ubijen 10. septembra vatrenim oružjem dok se obraćao studentima u Oremu u državi Juta.

Robinson je uhapšen u petak, 12. septembra, nakon što ga je otac prepoznao na snimcima nadzornih kamera i nagovorio ga da se preda.

(Srna)

