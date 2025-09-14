Propusti u vođenju istrage: Direktor FBI ide na saslušanje zbog Čarlija Kirka

Direktor FBI Keš Patel suočava se sa saslušanjem u Kongresu zbog propusta u istrazi ubistva Čarlija Kirka i netačne tvrdnje da je osumnjičeni uhapšen.

Izvor: Shutterstock

Demokrate planiraju da tokom saslušanja postave pitanja i o drugim kontroverzama poput smjene viših službenika Biroa zbog navodnog političkog pritiska, promjene prioriteta agencije, koja sada daje veći značaj borbi protiv ilegalnih migracija i uličnog kriminala, kao i istraga koje su pokrenute na zahtjev predsjednika SAD Donalda Trampa nakon završetka istrage o Rusiji.

Kako javlja "Al džazira", Patel će se pojaviti pred pravosudnim odborima Senata i Predstavničkog doma u utorak i srijedu, 16. i 17. septembra, gdje se očekuje da će odgovoriti na pitanja ne samo o tome kako je FBI postupao u slučaju Kirka, već i o tome da li može da stabilizuje agenciju fragmentiranu političkim borbama i unutrašnjim nemirima od njegovog imenovanja dok toksične političke podjele potresaju državu.

Tramp je prethodno pohvalio Patela zbog brzine kojom je FBI identifikovao i uhapsio Tajlera Robinsona, optuženog za ubistvo Kirka.

Patel je u objavi na društvenoj mreži "Iks" naveo da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka u pritvoru, što su lokalne vlasti potom demantovale jer su dva privedena lica bila oslobođena, a pucnjava je bila u toku.

(MONDO/Agencije)