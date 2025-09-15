logo
Počast Čarliju Kirku: Pred palatom Republike Srpske svijeće za ubijenog Trampovog saradnika (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Građani su ispred Palate Republike u Banjaluci upalili svijeće za ubijenog američkog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, jednog od ključnih saveznika američkog predsjednika Donalda Trampa.

Svijeće u Banjaluci za Čarlija Kirka Izvor: Srna/Nenad Stupar

Paljenju svijeća prisustvuju i savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, narodni poslanici Srđan Mazalica i Vlado Đajić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka LJubo Ninković.

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, istakao je da je Banjaluka večeras palila svijeće u čast ubijenog Čarlija Kirka i da je Srpska poslala tihu, snažnu poruku da saosjećanje i ljudskost ne poznaju granice.

Dodik je naglasio da srpski narod u ovom teškom času dijeli bol Čarlijeve porodice, svih ljudi s kojima dijeli vrijednosti i poručuje da mržnja nikada ne može pobijediti zajedništvo dobrih ljudi.

"Čarli Kirk je bio iskreni prijatelj srpskog naroda i zagovornik zajedničkih vrijednosti slobode i vjere koje nas povezuju", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Kirk je podlegao povredama nakon što je ranjen tokom predavanja na Univerzitetu "Juta Veli" 10. septembra.

Čarli Kirk je bio izvršni direktor organizacije "Turning Point USA". 

Tokom protekle decenije, Kirk je izrastao u jednu od vodećih figura Republikanske partije, gradeći sopstveni onlajn profil i pretvarajući Turning Point USA u značajnog aktera unutar GOP-a.

Njegov govor na Republikanskoj konvenciji 2016. godine bio je prekretnica koja ga je predstavila široj američkoj javnosti.

Tada dvadesetdvogodišnjak, Kirk je na konvenciji u Klivlendu podigao atmosferu porukom da su republikanci "stranka mladih i različitosti." Predložio je i direktan, za to vrijeme neuobičajen slogan: "Velika vlada je loša."

U naredna dva predsjednička izborna ciklusa, njegova organizacija prerasla je u ozbiljnog političkog igrača u Arizoni i na nacionalnom nivou. Kampanjsko krilo Turning Point-a redovno je organizovalo skupove za Trampovu predsjedničku kampanju u Arizoni, ključnoj "swing" državi tokom izbora 2024. godine.

Organizacija koju vodi Kirk izaziva kontroverze čak i unutar same Republikanske partije. Njeni lideri često su nastojali da uklone one sa kojima se ne slažu. Tokom predsjedničke kampanje 2024. godine, Kirk je javno kritikovao rukovodstvo tadašnje predsjednice Republikanskog nacionalnog komiteta, Rone Mekdenijel, i pozvao svoje donatore da prestanu sa davanjem novca stranci. Nekoliko mjeseci kasnije, Mekdenijel je podnijela ostavku.

Za ubistvo Kirka osumnjičen je Tajler Robinson, a guverner Jute Spenser Koks rekao je da bi Robinson mogao biti optužen sutra.

Iza Kirka su ostali supruga i dvoje djece. 

(Srna/Mondo)

Tagovi

Banjaluka Čarli Kirk

