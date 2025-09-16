Tramp odobrio oružanu pomoć Ukrajini: Vrijednost 500 miliona dolara

Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je prvi paket oružane pomoći Ukrajini koji su platili saveznici iz NATO saveza i uskoro bi mogao da bude isporučen, rekla su Rojtersu dva upućena izvora.

Vašington nastavlja da šalje oružje Kijevu, ali u okviru novog finansijskog sporazuma sa saveznicima, dodali su izvori.

Ovo je prva upotreba novog mehanizma koji su razvile SAD i saveznici za snabdijevanje Ukrajine oružjem iz američkih zaliha korištenjem sredstava iz zemalja Alijanse.

"Administracija je odobrila dvije pošiljke od blizu 500 miliona dolara u okviru novog mehanizma pod nazivom "Lista prioritetnih zahtjeva Ukrajine", rekli su izvori.

Obnovljena transatlantska saradnja, koja ima za cilj da podrži Kijev sa oružjem vrijednim 10 milijardi dolara, dolazi u trenutku kada je Tramp izrazio frustraciju zbog kontinuiranih napada Moskve na Ukrajinu uprkos njegovim naporima da postigne kraj sukoba kroz pregovore.

Do sada je Trampova administracija prodavala oružje Ukrajini ili slala donacije, ali samo one koje je odobrio bivši predsjednik Džozef Bajden, koji je bio vatreni pristalica Kijeva.

Izvori su odbili da daju tačan popis onoga što je odobreno za kupovinu od strane Evropljana za Ukrajinu, ali su rekli da to uključuje sisteme protivvazdušne odbrane, koji su Ukrajini hitno potrebni.

(Srna)