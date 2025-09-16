logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp odobrio oružanu pomoć Ukrajini: Vrijednost 500 miliona dolara

Tramp odobrio oružanu pomoć Ukrajini: Vrijednost 500 miliona dolara

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je prvi paket oružane pomoći Ukrajini koji su platili saveznici iz NATO saveza i uskoro bi mogao da bude isporučen, rekla su Rojtersu dva upućena izvora.

tramp Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Vašington nastavlja da šalje oružje Kijevu, ali u okviru novog finansijskog sporazuma sa saveznicima, dodali su izvori.

Ovo je prva upotreba novog mehanizma koji su razvile SAD i saveznici za snabdijevanje Ukrajine oružjem iz američkih zaliha korištenjem sredstava iz zemalja Alijanse.

"Administracija je odobrila dvije pošiljke od blizu 500 miliona dolara u okviru novog mehanizma pod nazivom "Lista prioritetnih zahtjeva Ukrajine", rekli su izvori.

Obnovljena transatlantska saradnja, koja ima za cilj da podrži Kijev sa oružjem vrijednim 10 milijardi dolara, dolazi u trenutku kada je Tramp izrazio frustraciju zbog kontinuiranih napada Moskve na Ukrajinu uprkos njegovim naporima da postigne kraj sukoba kroz pregovore.

Do sada je Trampova administracija prodavala oružje Ukrajini ili slala donacije, ali samo one koje je odobrio bivši predsjednik Džozef Bajden, koji je bio vatreni pristalica Kijeva.

Izvori su odbili da daju tačan popis onoga što je odobreno za kupovinu od strane Evropljana za Ukrajinu, ali su rekli da to uključuje sisteme protivvazdušne odbrane, koji su Ukrajini hitno potrebni.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Donald Tramp oružje NATO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ