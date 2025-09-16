logo
Neočekivani obrt: Krov kuće u Poljskoj nije oborio ruski dron, nego raketa poljskog F-16

Neočekivani obrt: Krov kuće u Poljskoj nije oborio ruski dron, nego raketa poljskog F-16

vesna.jpg
Vesna Kerkez
0

Raketa koja je navodno pogodila kuću dugačka je oko tri metra i teška je više od 150 kilograma.

Krov kuće u Poljskoj nije oborio ruski dron Izvor: Šupová Tereza / ČTK / Profimedia

Priča o upadu ruskog drona u poljski vazdušni prostor, koji se dogodio prošle srijede, dobila je nastavak.

Prošle nedjelje, najmanje 19 ruskih dronova (nove informacije govore o 21 dronu) napalo je poljski vazdušni prostor, a Poljska je, uz podršku vojnih aviona svojih NATO saveznika, oborila tri drona. Dijelovi oborenih dronova pronađeni su na raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj, a slučaj uništene kuće u selu Viriki Vola u Lublinskom kraju dospio je pod lupu.

Prema pisanju poljskog portala Rzeczpospolita, kuću nije uništio ruski dron, već raketa koja je pokušala da je obori, ispaljena iz poljskog borbenog aviona F-16. Grešku je navodno izazvao kvar u sistemu za navođenje.

Dok je pružalo informacije o uništenoj kući, tužilaštvo u Lublinu je saopštilo da je štetu prouzrokovao „neidentifikovani leteći objekat“ koji je oštetio krov i probio plafon. Ljudi u kući su preživjeli, a vlasnica imanja je medijima rekla da je uspjela da napusti spavaću sobu samo nekoliko trenutaka prije nego što su ostaci pali unutra.

Ako nije bio dron, šta je uništilo kuću u Viriki? "Tužilaštvo zna, ali neće da kaže", piše Rzeczpospolita, dodajući da su ostaci drugih dronova lako identifikovani, ali da tužilaštvo u Lublinu odbija da komentariše šta je zapravo "palo" u Viriki.

"Objekat trenutno nije identifikovan kao dron ili njegovi fragmenti“, navodi se u kratkom saopštenju. "U ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću reći šta je palo na kuću u Viriki. Ovo je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka“, kaže Agnješka Kepka iz Okružnog tužilaštva u Lublinu, prenosi Jutarnji.

"Ržečpospolita“ tvrdi da imaju informacije koje dolaze od ključnih državnih bezbjednosnih agencija i da je na kuću pala raketa.

"U pitanju je raketa AIM-120 AMRAAM sa našeg F-16, koja je doživjela kvar sistema za navođenje tokom leta i nije se aktivirala i, srećom, nije eksplodirala jer su se aktivirali sigurnosni uređaji“, ističe jedan od izvora, dodajući: "Bio je ruski vazdušni napad, a Poljska se branila.“

Raketa koja je navodno pogodila kuću dugačka je oko tri metra i teška je više od 150 kilograma.

Potpukovnik Maćej Korovaj, bivši oficir vojne obavještajne službe i analitičar specijalizovan za bezbjednost i vojnu strategiju u Bjelorusiji, Rusiji i Ukrajini, naglašava da je u pitanju bio kinetički udar.

"Nije bilo eksplozije, nije bilo detonacije, kao što se može videti na fotografijama uništene kuće", napominje on.

(MONDO)

Tagovi

Poljska Rusija dronovi

