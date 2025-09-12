logo
Alarm na istoku Evrope: NATO aktivira operaciju "Istočna straža"

NATO pokreće misiju "Istočna straža" kako bi ojačao položaj na istočnom krilu.

NATO aktivira operaciju "Istočna straža" Izvor: Pavel Chagochkin/Shutterstock

NATO je u petak najavio pokretanje operacije "Istočna straža" radi zaštite istočnog krila Saveza nakon što je Rusija ušla u poljski vazdušni prostor.

"NATO pokreće misiju 'Istočna straža' kako bi ojačao naš položaj na istočnom krilu", izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare sa glavnim zapovjednikom NATO-a za Evropu, američkim generalom Aleksusom Grinkevičem.

Rute je dodao da će misija započeti u narednim danima.

"'Istočna straža' biće fleksibilna i agilna misija, još više fokusirana na odvraćanje i odbranu, tačno kada i gdje je potrebno. Uključiće dodatne unaprijeđene sposobnosti, integrisaće vazdušnu i kopnenu odbranu i povećati razmjenu informacija među državama", rekao je general Grinkevič.

(Index/MONDO)

