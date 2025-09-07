Uzbuna u Rusiji zbog NATO vojske blizu njene enklave: Stiglo više od 1.000 vojnika uz borbena vozila (Foto)

Njemačka je poslala 1.000 vojnika u Litvaniju zbog vojne vježbe NATO.
Njemačka je poslala više od 1.000 vojnika u Litvaniju zbog vojne vježbe NATO pakta, piše "Asošijejted Pres". Iz njemačke luke Rostok su dva teretna broda krenula preko Baltičkog mora do Litvanije.
Borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema uz osoblje bila su na njemačkim teretnim brodovima. Nakon što su stigli u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pešadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litvanskim vojnim bazama.
Pogledajte fotografije NATO vojne vježbe u Litvaniji
Kakvu vojnu vježbu održava NATO?
Riječ je o vojnoj vježbi "Kvadriga 2025". Fokus je na zaštiti baltičke regije u kriznim i ratnim uslovima.
Litvanija će postati centar vojne prisutnosti njemačke vojske u narednim godinama. Uspostavlja se 45. oklopna brigada Litvanija kao odgovor na navodne ruske vojne ciljeve van granica Rusije i Ukrajine, naročito jer se Litvanija granici sa ruskom enklavom Kalinjingradom.
(MONDO)