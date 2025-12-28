logo
Da li je Stanivuković zaboravio PDP? Novi pokret jača u NSRS i lokalnim zajednicama

Autor Nikolina Damjanić
Draško Stanivuković, predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i paralelno Pokreta "Sigurna Srpska" (PSS), sve intenzivnije razvija svoj novi politički projekat, dok njegova matična stranka, PDP, u javnom prostoru gubi značaj.

G4iHQT5XQAAtIPd.jpg Izvor: Sigurna Srpska

Najnoviji primjer je pristupanje narodnog poslanika Dragana Galića PSS-u, što dodatno jača uticaj pokreta u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Stanivuković je najavio da će njegov pokret u decembru imati dvocifren broj poslanika u Narodnoj skupštini RS. Trenutno, Klub PDP-a broji osam narodnih poslanika, koji se u ovom kontekstu računaju i kao članovi PSS. S obzirom na to da je Galić pristupio Pokretu, očekuje se da će mu se u narednim danima pridružiti još najmanje jedan poslanik iz aktuelnog skupštinskog saziva, čime će PSS dostignuti dvocifren broj predstavnika.

Pored aktivnosti na državnom nivou, Stanivuković ne zanemaruje ni lokalni nivo. Pokret „Sigurna Srpska“ aktivno "kupi" odbornike i načelnike. Jedan od posljednjih primjera je Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni, koji je nedavno pristupio Pokretu, čime se dodatno osnažuje lokalna mreža PSS-a. Ovakvi potezi omogućavaju Stanivukoviću jačanje političkog kapitala i u lokalnim zajednicama, čime se povećava kontrola Pokreta na različitim nivoima vlasti.

Ova situacija dolazi u trenutku kada potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak ističe da u vrhu stranke nije postignut jedinstven stav o formiranju Pokreta „Sigurna Srpska“. Na mreži Fejsbuk, Crnadak je naveo da Predsjedništvo PDP-a nije jednoglasno donijelo odluku, jer su se tome usprotivila najmanje dva visoka funkcionera. Takođe, ni Glavni odbor PDP-a, koji je zasjedao u Bijeljini, nije donio jednoglasnu odluku, posebno funkcioneri iz Banjaluke, Istočnog Sarajeva i Hercegovine. Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić takođe nije podržao Pokret, što je potvrdio u više javnih nastupa.

Komentarišući ovu situaciju, politikolog Nikolina Lozo za Mondo kaže da je Pokret „Sigurna Srpska“ jedinstven politički fenomen u našoj političkoj praksi.

"U praksi nije primijećeno da jedna osoba vodi i političku stranku i politički pokret. Definitivno, Pokret je zamjena za PDP, koliko god Stanivuković negirao tu činjenicu. Cilj je transformacija PDP-a u savremenu političku opciju i marginalizacija same stranke, što se jasno vidi i na terenu", ističe Lozo.

Lozo dodaje da trenutno ne postoje prepoznatljiva lica iz PDP-a unutar Pokreta, te da je broj poslanika koji tokom mandata prelaze u PSS rezultat političkih kombinacija.

„Bilo bi bolje razmatrati ovaj fenomen nakon izbora 2026. godine. Već sada vidimo i poslanike vlasti koji prelaze u Pokret, pa građani koji su opoziciono orijentisani treba da procijene koliko će ti ljudi zaista mijenjati sistem nakon što sadašnja vlast izgubi izbore“, kaže Lozo, dodajući da ne gaji optimizam po pitanju opstanka PDP-a.

"Ovo možda označava kraj stranke kakvu su stvorili Mladen Ivanić i ljudi oko njega", zaključila je ona.

Dok Stanivuković gradi vidljivost i politički kapital kroz Pokret „Sigurna Srpska“, PDP u medijskom prostoru gotovo da više ne objavljuje saopštenja, što dodatno potvrđuje proces marginalizacije stranke i jačanje novog političkog brenda u RS, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska PDP

zole

Mali se odmetnuo u ajduke

