Dva odbornika iz Ugljevika prelaze iz SDS-a u Stanivukovićev pokret: "Lažna su opozicija"

Odbornik iz Ugljevika Radivoje Spasojević izjavio je, nakon napuštanja SDS-a i prelaska u Pokret sigurna Srpska (PSS), da će nastaviti opoziciono političko djelovanje i da će u ovom lokalnom parlamentu uskoro biti još prelazaka odbornika u ovaj pokret.

Izvor: Vedran Ševučuk/Mondo.ba

Spasojević i odbornik Jovo Filipović napustili su SDS uz obrazloženje da odlaskom žele napraviti otklon od politike lažne opozicije, kako nazivaju djelovanje SDS-a u Ugljeviku pod vođstvom Vasilija Perića.

"Lažna su opozicija, jer čitav protekli period i u kampanji za prijevremene izbore nisu pokazali da djeluju opoziciono. Umrtvili su se, a godinu dana smo upozoravali da se ne slažemo sa politikom rukovodstva SDS-a u Ugljeviku", rekao je Spasojević za Srnu

Reagujući na poziv SDS-a Ugljevik da vrate mandate ovoj stranci, Spasojević kaže da im mandat nije dao SDS, nego narod i da je on osvojio najviše glasova na listi SDS- a na proteklim lokalnim izborima.

On smatra da je PSS nova politička priča puna, kako kaže, mladih ljudi, energije i dokazivanja, sa dobrom strategijom i politikom.

Prema Spasojevićevim riječima, u političkom djelovanju ubuduće zalagaće se za boljitak mladih i njihov opstanak u Ugljeviku, kao i za opstanak Rudnika i termoelektrane "Ugljevik", za koju kaže da je od velikog značaja za ovu opštinu i regiju.