"Najčešća krađa identiteta": SDS traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu

SDS traži od Centralne izborne komisije (CIK) BiH da prijevremni izbori za predsjedika Republike Srpske budu ponovljeni u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu, jer su se, prema njihovim tvrdnjama, u tim izbornim jedinicama desile izborne krađe.

Tvrde da je za to više nego dovoljna činjenica što je dosad CIK utvrdio da je više od 2.300 ljudi glasalo bez važećih dokumenata.

"To je sve krađa identiteta, a mislimo da ima još na hiljade slučajeva, poručuju iz SDS.

Želimir Nešković, potpredsjednik SDS, izdvojio je 4 tipa izborne krađe. Najviše je to, tvrdi krađom identiteta, pišu Nezavisne novine.

"Imamo informacije da postoje organizovane grupe, da je najbolje organizovana ona u Doboju gdje ih ima 30-40, koji idu od biračkog mjesta do biračkog mjesta. Ti ljudi prilaze sa tuđom ličnom kartom, taj koji je u BO mu omogućava da se potpiše u ime drugog, ili to čak vrši član BO koji vrši identifikaciju, naravno ako su svi članovi BO 'završeni'. Ima slučajeva gdje ti članovi neće da to urade, a onda se on 'lomi' ili nuđenjem novca ili nekim drugim pritiskom, kad se traži da se oni sklone u ćošak ili da se izvede iz prostorije. Kada to završe, oni idu na drugo biračko mjesto. U Doboju je 106 biračkih mjesta i kako su nam rekli oni uspiju da odu na nekih 60 biračkih mjesta ili više, a to na kraju može rezultirati sa oko 3.000 ili nešto više upisanih glasova", tvrdi Nešković.

Drugi oblik izborne krađe jeste činjenje da listići budu nevažeći.

"Imali smo slučajeva da na listiću gdje je Blanuša bude upisan 'x' za još dva kandidata", tvrdi Nešković.

Treći vid izborne krađe, jeste prebacivanje glasačkih listića sa gomile koji su za Blanušu, na one koji su za Karana.

"Na ovaj način je izborna volja izmijenjena i to utiče na izborni rezultat", rekao je Nešković.

Jovica Radulović, vršilac dužnosti predsjednika SDS, kazao je da su posmatrači SDS na nekoliko mjesta fizički spriječeni prebrojavanju glasova kad nisu htjeli ds uzmu novac.

On navodi da je izborna volja građana Srpske narušena i to kriminalnim radnjama koje su direktno uticale na izbornu volju glasača.

"Desilo se ono što je dosad već viđeno. Satima smo čekali da se čekaju rezultati na onim mjestima koji uvijek odlučuju i čekaju kad se završe drugi rezultati. Tražimo da CIK donese odluku da se ponište i ponove izbori u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Bratuncu", poručio je Radulović.

Naveo je da CIK očito ima problem sa grafološkom analizom izbora, te da na te provjere imaju pravo.

"Sa posljednje izjave CIK od prije 4 dana imali smo podatke da je 2.300 lica glasalo bez dokumenata. Mi ne tvrdimo da su oni glasali za Branka Blanušu, već da se utvrdi da li su oni i zaista glasali i kako i ko im je to bez dokumenata dozvolio. Pozivam sve nadležne institucije, pravosudne i druge da utvrdi sve nepravilnosti. Da to urade, mi oko ovoga ne bi više imali nikakvih problema. A oni godinama ćute na ove slučajeve", kazao je Radulović.

Rekao je da imaju sve spremno i da samo čekaju da CIK donese preliminarne rezultate da bi podnijeli ono što imaju.

Na pitanje da li su posmatrači SDS stavili svoj potpis na sporno brojanje, Radulović je ponovio da su oni nerijetko udaljavani, da im se nije dozvolilo da budu na brojanju.

"Oni su upućivali žalbe u roku od 24h prema MUP, ali MUP nije reagovao", kaže Želimir Nešković.

SDS nije imao svoje članove biračkih odbora (BO) na 60 odsto biračkih mjesta (BM), ali da očekuju da CIK provjeri i na tim mjestima ali i na mjestima gdje su oni imali svoje predstavnike u biračkom odboru.

"A mi ne isključujemo mogućnost da je i član našeg BO uzeo novac. Dakle, i ako je neko naš uradio treba da bude kažnjen. Odgovornost očekujemo od svih, pa i CIK", poručio je Stefan Gavrić, predsjednik Gradskog odbora SDS u Doboju.

Tvrdi da je Doboj sinonim izborne krađe i da su ovi izbori to i pokazali.

Modus operandi SNSD je postala izborna krađa. Sam sam kao posmatrač na jednom izbornom mjestu bio svjedok prekrajanja izborne volje, kada je na BM gdje sam bio pokušao da 40 glasova bude umjesto Blanuši upisano Siniša Karanu. Gradska izborna komisija u Doboju je pod kontrolom SNSD i mora se i to utvrditi", rekao je Gavrić.

Na pitanje da li konačno očekuje da će se ovo riješiti jer iz izbora u izbore pričaju jedno te isto, te da se u Doboju ovo dešavalo i ranije.

"Mi smo i 2020. dokazali da je 17.000 glasova ukradeno. To je dokazano, izbori su ponovljeni. Ali tada nije reagovalo pravosuđe. To tražimo i sada. A to su prije nekoliko dana zatražili i članovi CIK BiH. SDS je uradio sve, evo ne znam šta vise da radimo, jedino da odemo tamo pred CIK, a ni to ne isključujemo", poručio je Nešković.

Jovica Radulović, prvi čovjek SDS, tvrdi da je na ovim izborima u Srpskoj izašlo preko 60, 65 odsto građana koji žive ovdje, ali da izborne liste nisu ažurirane.

"Ja imam drugačije mišljenje od ovog da je izlaznost bila 35 odsto i da je to loše. U Modriči je sigurno izašlo preko 55 odsto, više od 7.000 onih koji žive i borave ovdje. Zadovoljan sam izlaskom", kazao je Radulović.

On je, odgovarajući na pitanja, naveo da bi uskoro trebalo da trebao da bude izabran predsjednik SDS-a, te da smatra da bi Branko Blanuša trebao da bude jedan od kandidata opozicije za predsjednika Srpske na opštim izborima naredne godine.

