logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Doboju otkrivene ozbiljne nepravilnosti tokom ponovnog brojanja glasova

U Doboju otkrivene ozbiljne nepravilnosti tokom ponovnog brojanja glasova

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ponovnim brojanjem glasova na dva od tri biračka mjesta u Doboju, koje je danas obavila Centralna izborna komisija BiH u svom Centralnom skladištu, utvrđene su značajne nepravilnosti na štetu kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanuše.

utvrđene nepravilnosti tokom ponovnog brojanja glasova iz doboja Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema saznanjima televizije BN, na biračkom mjestu 012 kandidat SNSD-a Siniša Karan prvobitno je imao 308 glasova, ali je kontrolnim brojanjem utvrđeno da je stvarni broj 259. Istovremeno, Blanušina podrška na istom mjestu porasla je sa ranije zabilježenih 109 na 153 glasa. Time je potvrđeno da je 49 glasova namijenjenih Blanuši bilo pripisano njegovom protivkandidatu.

Slična situacija utvrđena je i na biračkom mjestu 005, gdje je Karan prvobitno imao 114 glasova, a kontrolnim brojanjem je ustanovljeno da ih je 109. Blanuši je na tom mjestu dodijeljeno 60 glasova, umjesto ranije upisanih 52. Razlika od osam glasova, prema izvorima BN-a, takođe je bila prebačena u korist SNSD-ovog kandidata.

Posmatrači prisutni na kontrolnom brojanju navodno su bili "šokirani načinom na koji je došlo do preusmjeravanja glasova", tvrde izvori BN-a, uz ocjenu da se radi o brutalnom narušavanju izborne volje građana Doboja.

Centralna izborna komisija danas je obuhvatila ukupno 23 biračka mjesta iz Doboja, a proces kontrolnog brojanja i provjere izborne dokumentacije nastavljen je u skladu sa procedurama propisanim Izbornim zakonom BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori glasovi brojanje glasova

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ