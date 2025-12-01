logo
SDS i SNSD kažnjeni zbog kršenja izborne tišine, naređeno kontrolno brojanje listića na tri biračka mjesta

SDS i SNSD kažnjeni zbog kršenja izborne tišine, naređeno kontrolno brojanje listića na tri biračka mjesta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Centralna izborna komisija BiH kaznila je na današnjoj sjednici SDS i SNSD zbog kršenja izborne tišine sa 3.000 KM, odnosno 3.500 KM.

Naređeno otvaranje vreća u Brčkom, Gradišci i Bijeljini Izvor: CIK BiH

SDS je kažnjen zbog toga što je Ognjen Bodiroga na dan izbora na društvenim mrežama postavio objavu u kojoj je pozvao birače da glasaju za Branka Blanušu, čime je prekršio izbornu tišinu.

CIK je kao neosnovan odbio prigovor SNSD-a da je Želimir Nešković iz SDS-a objavom na društvenim mrežama prekršio izbornu tišinu, zbog toga što nije utvrđeno da tekst njegove objave u kojoj birače poziva da iskoriste građansku dužnost predstavlja kršenje izborne tišine.

SNSD je kažnjen jer je utvrđeno da je predsjednik ove partije Milorad Dodik na dan izbora imao četiri objave na društvenim mrežama koje se odnose na realizovane projekte, fotografije sa sastanaka, kao i dijelove njegovog gostovanja u televizijskim emisijama.

Nedostaju birački spiskovi

CIK je danas donio naredbu o otvaranju vreća sa izbornim materijalom sa po jednog biračkog mjesta u Gradišci, Brčkom i Bijeljini jer je Glavni centar za brojanje utvrdio da nedostaju birački spiskovi sa ovih biračkih mjesta.

Odluku o terminu otvaranja vreća donijeće Glavni centar za brojanje.

Donesena je i naredba o novom kotrolnom brojanju sa tri biračka mjesta, jer je kontrola izbornih rezultata utvrdila da je na ovim biračkim mjestima na izvodu u Centralni birački spisak bilo manje potpisa od broja potpisa na zapisniku o radu biračkog odbora.

"Na biračom mjestu 083B028 na izvodu iz Centralnog biračkog spiska ima 504 potpisa, a na zapisniku o radu biračkog odbora i broju glasača je su 532 potpisa. Na biračkom mjestu 034B113 utvrđeno da na izvodu iz Centralnog biračkog spiska ima 351 potpis, a u zapisniku o radu biračkog mjesta evidentiran 361 potpis. Na jednom biračkom mjestu u Laktašima utvrđeno je 326 potpisa, a bilo je 327 glasačkih listića u kutiji", navedeno je na sjednici.

O terminu novog kontrolnog brojanja odluku će donijeti uprava Glavnog centra za brojanje.

Tagovi

CIK BiH prijevremeni izbori izbori 2025.

