Zbog snijega ranije odgođeni izbori: Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova, pravo glasa ima 56 stanovnika

Autor Dušan Volaš
0

Biračko mjesto Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo otvoreno je jutros za glasače koji će izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Otvoreno biračko mjesto Korićani u Kneževu Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao, prenosi ATV.

Dukić je ranije danas rekao Srni da pravo glasa u Korićanima ima 56 stanovnika, a biračko mjesto biće otvoreno od 7.00 do 19.00 časova.

CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

prijevremeni izbori izbori 2025.

