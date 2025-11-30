Zbog snijega ranije odgođeni izbori: Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova, pravo glasa ima 56 stanovnika

Biračko mjesto Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo otvoreno je jutros za glasače koji će izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao, prenosi ATV.

Dukić je ranije danas rekao Srni da pravo glasa u Korićanima ima 56 stanovnika, a biračko mjesto biće otvoreno od 7.00 do 19.00 časova.

CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.