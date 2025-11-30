Zbog snijega ranije odgođeni izbori: Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova, pravo glasa ima 56 stanovnika

Biračko mjesto Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo otvoreno je jutros za glasače koji će izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao, prenosi ATV.
Dukić je ranije danas rekao Srni da pravo glasa u Korićanima ima 56 stanovnika, a biračko mjesto biće otvoreno od 7.00 do 19.00 časova.
CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.