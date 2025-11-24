logo
SNSD-ov postizborni osvrt bez obraćanja pobjednika: Govorio samo Dodik, Karan izostao

Autor Brankica Spasenić
1

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas na konferenciji za medije u Banjaluci da su prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske „gotovi i potvrđeni“, te izrazio zadovoljstvo pobjedom Siniše Karana, a detaljno se osvrnuo na sve segmente tog rezultata.

Srn2025-11-24_1425404_0.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Iako je pres konferencija sazvana povodom pobjede njihovog kandidata Siniše Karana, on se nije obratio medijima, dok je sve vrijeme govorio samo Dodik.

Na početku obraćanja Dodik je rekao da SNSD više neće komentarisati izbore.

„Ovo je naša zadnja konferencija vezano za aktuelne izbore. Nemamo namjeru da se žalimo niti da odbacujemo bilo kakvu tvrdnju opozicije u vezi mjesta gdje smo dobili značajan broj glasova. Ne sporimo da smo u Banjaluci izgubili sa 14.000 glasova razlike. Njihovom logikom, trebali bismo tražiti nove izbore u Banjaluci. Mi ih ne tražimo. Ovo je završena priča, propao je pokušaj neuspješnog Kristijana Šmita, Bošnjaka i opozicije. Najveći junak ovih izbora je narod i glasači SNSD-a“, izjavio je Dodik.

Odgovarajući na tvrdnje opozicije da izborni proces još nije završen, Dodik je poručio: „Za nas su izbori završeni i tačka.“

On je ocijenio da je protiv SNSD-a vođena „haranga godinu i po do dvije godine“ i dodao da je „propao ozbiljan konglomerat“.

„Da nije pobijedio (Donald) Tramp, mi vjerovatno ne bismo stajali ovdje kao pobjednici“, rekao je Dodik.

Naveo je da je dio članstva SNSD-a izrazio bunt neizlaskom na birališta, jer su smatrali da su im ovi prijevremeni izbori „nametnuti“.

„Bilo je teško motivisati naše ljude. Mislimo da nam pripada 350.000 glasova i to ćemo pokazati na opštim izborima“, kazao je.

Govoreći o glasanju Bošnjaka, Dodik je tvrdi da je između 18.000 i 20.000 Bošnjaka glasalo za opozicionog kandidata Branka Blanušu.

„Možemo da pokažemo krvnu sliku kako je to izgledalo. Jasno se evidentiraju naselja gdje oni dominantno žive. Imali su komotnu poziciju, jer nije bilo glasanja za potpredsjednika Republike, a žele da uslože situaciju u Srpskoj i zato su glasali za njega“, rekao je, uz tvrdnju da Bošnjaci u RS „nemaju nikakva egzistencijalna ni druga ugrožavanja“ i da su „motivisani centralama iz Sarajeva“.

Dodik je kazao da su Bošnjaci „od ove vlasti dobili više nego od SDS-a“, te dodao: „Može samo da se radi o nekom pasjaluku ili sećijanju po Sarajevu, ničemu drugom.“

Najavio je da će obići sve mjesne odbore SNSD-a i u martu okupiti predsjednike odbora kako bi se pripremao program za naredne opšte izbore.

Podsjetio je i na sve veći uticaj društvenih mreža, ističući da će SNSD morati da obrati „mnogo više pažnje“ na podvale i lažne vijesti.

Srb

Ja pa šta onda.. Fino je rečeno glas za Karana je glas za Dodika. Fino dodo reče sada imate 2 Dodika

