SDS traži ponavljanje provjere glasova: Najavljuju žalbe, krivične prijave i grafološku analizu

SDS je najavio pokretanje pravnih postupaka, zahtjeve za grafološku provjeru listića, ponovno otvaranje glasačkih vreća i podnošenje krivičnih prijava zbog sumnji u izborne nepravilnosti u Zvorniku, Doboju, Laktašima i Bratuncu.

Aleksandra Pandurević, član Izbornog štaba SDS-a, komentarisala je rezultate prijevremenih izbora u Republici Srpskoj na kojima je kandidat SNSD-a Siniša Karan pobijedio kandidata SDS-a Branka Blanušu sa razlikom od 8.466 glasova.

"Da je Ivo Andrić živ, napisao bi: tamo gdje prestaje logika, počinju Zvornik i Doboj. Čestitam profesoru Blanuši, jer smatram da je on moralni pobjednik ovih izbora. Zahvaljujem se građanima koji su glasali".

Pandurević je posebno ukazala na dešavanja u Zvorniku navodeći da se tim gradom bavi još od 2018. godine kada je po nalogu tadašnjeg predsjednika Mirka Šarovića radila analizu preferencijalnih glasova.

Tada je, tvrdi, u 95% biračkih mjesta prednost zavisila od preferencijalnog glasanja, a slično se ponovilo i sada.

Navela je da je na 21 biračkom mjestu Siniša Karan imao je više glasova nego Milorad Dodik na izborima 2022. godine, ukupno sa razlikom od 1.245 glasova, dok je ukupna izlaznost u Zvorniku iznosila 35,8%.

Napominje da je u 33 prigradska biračka mjesta izlaznost je bila i do 10% viša nego u centralnim područjima, dok je u sedam biračkih mjesta u samom centru Blanuša odnio pobjedu sa 46% glasova.

"U užem urbanom dijelu imao je podršku od 37,73%, dok je na pet biračkih mjesta izlaznost prešla 60%, a Karan je na njima osvajao i preko 90% glasova", rekla je ona.

Kao zajedničku karakteristiku svih mjesta sa neuobičajeno visokom izlaznošću Pandurević je navela izuzetno visok broj glasova za Karana, zbog čega SDS traži grafološku analizu listića na 33 biračka mjesta kako bi se utvrdila autentičnost glasova.

"Na 29 biračkih mjesta mještani tvrde da su glasali ljudi koji tu ne žive. Protiv članova takvih biračkih odbora podnijećemo prijave", poručila je ona.

Takođe je zatražila izuzeće člana CIK-a BiH Igora Kalabe iz svih odlučivanja vezanih za ove izbore, navodeći kao razlog sumnju u objektivnost, budući da mu je supruga zaposlena u kabinetu Siniše Karana, dok je bio ministar unutrašnjih poslova.

Istakla je da postoje navodi da je na 29 biračkih mjesta glasao dio ljudi koji na tim adresama ne žive, te najavila podnošenje prijava protiv biračkih odbora.

Pandurević je navela da je i u Doboju izlaznost bila rekordna, čak 39%. Na 26 biračkih mjesta Karan je osvojio između 75% i 85% glasova, a na nekima je izlaznost dostizala i 97%, „gdje izgleda da su glasali i oni kojih više nema“.

U Doboju je zabilježeno samo 16 nevažećih listića, dok je u ranijim izborima taj prosjek iznosio oko 0,3%. Slična situacija, kaže, viđena je i u Laktašima, gdje je na deset biračkih mjesta izlaznost bila neuobičajeno visoka, a na devet od njih Karan je imao više glasova nego na području cijele izborne jedinice. U pitanju su uglavnom manja prigradska i seoska mjesta, sa svega 25 nevažećih listića, dok ih je ranije bilo oko 3%.

U Bratuncu su razlike, navodi, takođe uočljive: nevažećih listića tek 0,1%, razlika između kandidata 545 glasova, a u nekim selima izlaznost veća od broja stanovnika prema popisu iz 2013. godine.

Zbog svega navedenog, SDS najavljuje zahtjev za grafološke analize, ponovno otvaranje vreća sa glasačkim listićima, kao i podnošenje krivičnih prijava.

Očekuju da će se od ponedjeljka početi rješavati žalbe i prigovori, te da bi do kraja godine situacija mogla biti u potpunosti razjašnjena.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša zahvalio je svim građanima koji su izašli na izbore, bez obzira kojoj strani su dali glas. Zahvalio se stranci koja ga je kandidovala, kao i opozicionim partijama na podršci.

Dodao је da brojanje još nije završeno, jer su u toku obrada rezultata mobilnih timova i glasova iz inostranstva, nakon čega će biti poznati i konačni rezultati.

Naveo je da je u brojnim lokalnim zajednicama moglo doći do izbornog inženjeringa и malverzacija, te da dostupni podaci ukazuju nа to da rezultati pojedinih biračkih mjesta ne odražavaju realnu volju građana.

"Insistiraćemo pravnim putem da se utvrdi stvarno stanje i da konačni rezultati budu volja birača, a ne rezultat manipulacije", poručio je Blanuša.