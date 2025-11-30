logo
Presedan u Kneževu: Biračko mjesto u Korićanima ostalo bez ijednog glasa

Presedan u Kneževu: Biračko mjesto u Korićanima ostalo bez ijednog glasa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na biračkom mjestu u Korićanima u opštini Kneževo danas niko nije glasao na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

U Korićanima niko nije glasao na izborima Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do zatvaranja glasačkih mjesta nijedan od 56 birača sa pravom glasa nije glasao.

Dukić je naveo da se ovako nešto nije desilo posljednjih gotovo devet godina, od kada je na čelu Opštinske izborne komisije.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer ih nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva usljed snježnih padavina.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra. 

(Srna)

Tagovi

Kneževo prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

