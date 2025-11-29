logo
Korićani sutra biraju: Prijevremeni izbori nakon odgađanja zbog snježnih padavina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su zbog snijega bili odgovođeni prošle nedjelje, biće održani sutra na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.

Izbori u Korićanima u nedjelju Izvor: Mondo/Slaven Petković

Biračko mjesto biće otvoreno u 7.00, a zatvara se u 19.00 časova, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na biračkom mjestu Korićani registrovano je 56 birača.

CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo jer izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalog usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra. 

(Srna)

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. Kneževo

