Stanivuković: Za nas izbori nisu završeni dok se ne ponovi glasanje u Doboju, Zvorniku i Laktašima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković izjavio je da za ovaj pokret prijevremeni predsjednički izbori nisu završeni dok se ne ponovi glasanje u opštinama i gradovima u kojima se sumnja da je bilo neregularnosti.

stanivuković traži ponavljanje izbora u Zvorniku, Laktašima i Doboju Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Tražimo od nadlženih organa da se sve ispita u određenim lokalnim samoupravama i glasanje ponovi na svakom glasačkom mjestu za koje postoji osnov sumnje da je bilo neregularnosti", rekao je Stanivuković novinarima u Banjaluci nakon sjednice Predsjedništva Pokreta "Sigurna Srpska".

On kaže da misli na Zvornik, Laktaše i Doboj, ali i da nema ništa protiv da se glasanje ponovi u Banjaluci, Bijeljini i drugim mjestima gdje je opozicioni kandidat pobijedio.

Stanivuković smatra da je broj glasova koje je osvojio zajednički predsjednički kandidat Branko Blanuša 23. novembra dobar uvod u promjene koje Pokret očekuje u izbornoj 2026. godini.

Stanivuković je pozdravio reakciju MUP-a Republike Srpske i pravosudnih institucija u vezi sa prijetnjama koje mu je uputio Igor Arsenić, kojem je određen pritvor.

Tagovi

prijevremeni izbori Draško Stanivuković

